Додано: Сер 09 лют, 2022 12:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

09.02.2022................27,9932

Гривна потеряла 3 копейки.



МКГ*............6.9991............6.9853...........-0.2%



Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 11 выросли на 1.5 копейки, немного постояли, откатились на копейку, а к 12 опустились еще на полкопейки. Пока рынок полностью сбалансирован при невысокой активности. Никто не знает, куда идти?

В мире доллар с пятницы топчется вблизи одного уровня.

Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах уменьшились. Это произошло из-за увеличения объема суточных сертификатов, которым немного помогла обналичка. Накануне увеличения норматива резервирования банки пытаются по максимуму заработать на сертификатах. После 11 коррсчета должны увеличиться, а объем сертификатов уменьшиться.



В понедельник объем МБ увеличился с 680.8 до 721.3 млн. Чистый спрос составил около 468 млн. Клиентское предложение выросло и увеличило и без того внушительный отрыв от сократившегося спроса. Не думаю, что НБУ должно быть стыдно за выравнивание 1.5-кратного перекоса, самостоятельно рынки с таким не справляются.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.