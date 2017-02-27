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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50
Индекс доллара вниз. Рубль продолжает укреплять. У нас стопор.
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yulia956688
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:55
холява написав:
Не , у нас только "инвестор " может предсказать .
"И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?"-это сегодняшнее .
Ну вы же видите шо таки боковик
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Investor_K
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:57
Искатель написав:
Сонный рынок. Никому ничего не нужно. Активность слабая.
Сейчас крупный продавец или покупатель может легко толкнуть вниз или вверх копеек на 5-7. Но их нет. Все спят или ждут чего-то.
пока решили проверить, как там внизу. 27.96
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 09 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00
Investor_K написав: Искатель написав:
Все спят или ждут чего-то.
Ждут сигнал от моей интуиции. А она также спит.
Разбудите, пусть примет холодный душ, напоите кофе, дайте пинка под зад.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:19
Боковик. Шо скучно? Попробуйте поработать
как раз и новость подоспелаhttps://news.finance.ua/ru/news/-/50835 ... a-vakansij
Востаннє редагувалось clash
в Сер 09 лют, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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clash
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:19
kluychkooleg написав: холява написав: kluychkooleg написав:
Главное, чтобы слон снова не влез с покупками в посудную лавку. А с него станется. Подозрительно третий раз от 27.98 вверх отскакиваем.
Еще при ДС писали , что если три раза не пробиваем то вниз .
А если три раза пробили вверх .
У нас болото , 27,85-28.05 (обобщенные окна на обменках )
Сейчас не поймешь, куда именно не пробили, так как со вчерашнего обеда строгий боковик, ни вниз, ни вверх. Нюанс в том, что МБ сейчас играет на стороне быков.
заходим із 28+, значить спроби пробити вниз
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flyman
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