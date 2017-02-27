RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9152915391549155

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
Гривня
13%
35
Долар
60%
168
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
17
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Индекс доллара вниз. Рубль продолжает укреплять. У нас стопор.
yulia956688
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 15.07.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Не , у нас только "инвестор " может предсказать .

"И шо там в Одессе говорят о сегодняшем курсу? Вверх или таки вниз?"-это сегодняшнее .
Ну вы же видите шо таки боковик :)
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:57

  Искатель написав:Сонный рынок. Никому ничего не нужно. Активность слабая.
Сейчас крупный продавец или покупатель может легко толкнуть вниз или вверх копеек на 5-7. Но их нет. Все спят или ждут чего-то.


пока решили проверить, как там внизу. 27.96
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 09 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Все спят или ждут чего-то.

Ждут сигнал от моей интуиции. А она также спит. :lol:
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:00

  Investor_K написав:
  Искатель написав:Все спят или ждут чего-то.

Ждут сигнал от моей интуиции. А она также спит. :lol:


Разбудите, пусть примет холодный душ, напоите кофе, дайте пинка под зад.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Боковик. Шо скучно? Попробуйте поработать
как раз и новость подоспела
https://news.finance.ua/ru/news/-/50835 ... a-vakansij
:lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clash в Сер 09 лют, 2022 13:20, всього редагувалось 1 раз.
clash
 
Повідомлень: 665
З нами з: 30.01.21
Подякував: 301 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:19

  kluychkooleg написав:
  холява написав:
  kluychkooleg написав:Главное, чтобы слон снова не влез с покупками в посудную лавку. А с него станется. Подозрительно третий раз от 27.98 вверх отскакиваем.


Еще при ДС писали , что если три раза не пробиваем то вниз .
А если три раза пробили вверх .
У нас болото , 27,85-28.05 (обобщенные окна на обменках )


Сейчас не поймешь, куда именно не пробили, так как со вчерашнего обеда строгий боковик, ни вниз, ни вверх. Нюанс в том, что МБ сейчас играет на стороне быков.

заходим із 28+, значить спроби пробити вниз
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28137
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2449 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:37

  flyman написав:заходим із 28+, значить спроби пробити вниз


ну это по теханализу так. Типа выход из флага в том же направлении, в котром во флаг пришли. Да и тренд сильный вниз. Но ... НБУ и политика. Любой чих и в любую сторону. Но пока таки пробуют вниз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9152915391549155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, ricardo, spekyliant7 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2993, 2994, 2995
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29944 19952852
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 14:30
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7953 19252607
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 12:00
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6169344
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (3035)
09.02.2022 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.