Искатель написав:Сонный рынок. Никому ничего не нужно. Активность слабая. Сейчас крупный продавец или покупатель может легко толкнуть вниз или вверх копеек на 5-7. Но их нет. Все спят или ждут чего-то.
пока решили проверить, как там внизу. 27.96
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 09 лют, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!
Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.
vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!
Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.