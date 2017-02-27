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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9153915491559156

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 279
Гривня
13%
35
Долар
60%
168
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
17
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 279
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:27

  vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!

Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.


не этот - https://www.profinance.ru/quote_show.php?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:29

  kluychkooleg написав:
  vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!

Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.


не этот - https://www.profinance.ru/quote_show.php?


Этот даже лучше, спасибо!

Тот с маленьким окошком был. Но формат тот же.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:30

Такой есть еще:
https://quote-spy.com/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:32

  Patrick написав:Такой есть еще:
https://quote-spy.com/

Да вот именно этот потярел никак найти нельзя в гугле его.
Спасибо и Вам уважаемый! Успешных торгов!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:00

Потребительская инфляция по итогам января сохраняется на уровне 10% в годовом исчислении и ускоряется месяц к месяцу (1,3% vs 0,6%)

Зображення

Быстрее всего дорожают продукты питания (на 14,5% за год и 2,6% за месяц), образование (на 17,4% и 1,6%, соответственно), ГСМ (на 26,8% и 2,6%) и транспортные услуги (на 17,6% и 0,9%).

Услуги ЖКХ для населения дорожают умеренно (на 4,3% за год и на 0,7% за месяц). Отрицательная динамика цен отмечается только в сегменте одежда/обувь (-5,3% и -5,7%, соответственно)

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/11.doc
zРадио
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  #<1 ... 9153915491559156
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