vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!
Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.
vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!
Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.