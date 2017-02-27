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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9154915591569157>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Гривня
13%
35
Долар
60%
168
Євро
5%
13
Інші валюти
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Крипта
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Нерухомість
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ОВДП
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Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:27

  vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!

Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.


не этот - https://www.profinance.ru/quote_show.php?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:29

  kluychkooleg написав:
  vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!

Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.


не этот - https://www.profinance.ru/quote_show.php?


Этот даже лучше, спасибо!

Тот с маленьким окошком был. Но формат тот же.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:30

Такой есть еще:
https://quote-spy.com/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:32

  Patrick написав:Такой есть еще:
https://quote-spy.com/

Да вот именно этот потярел никак найти нельзя в гугле его.
Спасибо и Вам уважаемый! Успешных торгов!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:00

Потребительская инфляция по итогам января сохраняется на уровне 10% в годовом исчислении и ускоряется месяц к месяцу (1,3% vs 0,6%)

Зображення

Быстрее всего дорожают продукты питания (на 14,5% за год и 2,6% за месяц), образование (на 17,4% и 1,6%, соответственно), ГСМ (на 26,8% и 2,6%) и транспортные услуги (на 17,6% и 0,9%).

Услуги ЖКХ для населения дорожают умеренно (на 4,3% за год и на 0,7% за месяц). Отрицательная динамика цен отмечается только в сегменте одежда/обувь (-5,3% и -5,7%, соответственно)

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/11.doc
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Міжбанк таки вирішив трохи на південь посунутися.
Та і весна на вулиці, невже щє трошки і газа майже не треба буде?
Чудові новини, деякі полохливі люди щє з насторогою чекають закінчення олімпіади, але вважаю, що їх жахи не мають підстав.
Скоро посівна, зараз починається традиційна українська весняна гра: здай долар сьогодні, бо завтра буде дешевше.
Гарна ситуація, мені подобається))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:13

  somilitark написав:Міжбанк таки вирішив трохи на південь посунутися.
Та і весна на вулиці, невже щє трошки і газа майже не треба буде?
Чудові новини, деякі полохливі люди щє з насторогою чекають закінчення олімпіади, але вважаю, що їх жахи не мають підстав.
Скоро посівна, зараз починається традиційна українська весняна гра: здай долар сьогодні, бо завтра буде дешевше.
Гарна ситуація, мені подобається))


Я бы ниже 28 и до 27.20 не дергался ни в какую из сторон. Так как выигрыш от сдачи, если и состоится, то может быть не значительным. А вот со сданным по 28.85 - 28.95 сейчас норм. С 27.20 (если такое будет), начну покупать. Но это так, планы. Жизнь показывает, что часто яйца оказываются не железными. И перестать вообще следить за МБ пока не получается.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:16

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................09.02.2022...........10.02.2022
дата розрахунку...............08.02.2022............09.02.2022
Євро..................................31,9255.................31,996...+0.22%
Долар США.......................27,9619.................27,9795...+0.06%
После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.02.2022................27,9932
Гривна потеряла 3 копейки.

МКГ*............6.9991............6.9853...........-0.2%

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 11 выросли на 1.5 копейки, немного постояли, откатились на копейку, а к 12 опустились еще на полкопейки. Пока рынок полностью сбалансирован при невысокой активности. Никто не знает, куда идти?
В мире доллар с пятницы топчется вблизи одного уровня.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.

После 12 плавно выросли на копейку, после чего на рынке наметился избыток валюты. Развернувшись, значительно резвее опустились на 3 копейки и ушли на обед. Наскоро перекусив, пошли вниз уже более спокойно. За час опустились на 2.5 копейки и уравновесились.
Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 4.5 копейки ниже открытия.

Простояв полчаса без движения, опустились еще на копейку. После 16 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. Последние полчаса движений не было.
Закрыли сессию котировками 27.9250 - 27.9450. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Индекс доллара после полудня совсем немного снизился и снова стабилизировался.

Дневной график:
Зображення
Очень спокойная сессия, в ходе которой котировки почти полностью отыграли вчерашний рост. Ни НБУ, ни поводов для его появления замечено не было.

Этот день в истории:
2021 - 27.6426 (-2) +33
2020 - 24.5370 (-4) +344

2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.0585 (-7)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Блин, день прошел, а так и не понятно - сциканув я или вовремя конвертнулся...
Ладно, посмотрим в пятницу
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:30

  Amat написав:Блин, день прошел, а так и не понятно - сциканув я или вовремя конвертнулся...
Ладно, посмотрим в пятницу


По пятнице обычно судить не принято. Думаю, что что-то прояснится завтра.
Лично я вернул всю гривню на сберегательные счета (6-9%).
kluychkooleg
 
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