Додано: Сер 09 лют, 2022 17:16

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................09.02.2022...........10.02.2022дата розрахунку...............08.02.2022............09.02.2022Євро..................................31,9255.................31,996...+0.22%Долар США.......................27,9619....................+0.06%После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0009.02.2022................Гривна потеряла 3 копейки.МКГ*............6.9991............6.9853...........Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 11 выросли на 1.5 копейки, немного постояли, откатились на копейку, а к 12 опустились еще на полкопейки. Пока рынок полностью сбалансирован при невысокой активности. Никто не знает, куда идти?В мире доллар с пятницы топчется вблизи одного уровня.Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.После 12 плавно выросли на копейку, после чего на рынке наметился избыток валюты. Развернувшись, значительно резвее опустились на 3 копейки и ушли на обед. Наскоро перекусив, пошли вниз уже более спокойно. За час опустились на 2.5 копейки и уравновесились.Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 4.5 копейки ниже открытия.Простояв полчаса без движения, опустились еще на копейку. После 16 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. Последние полчаса движений не было.Закрыли сессию котировками 27.9250 - 27.9450. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Индекс доллара после полудня совсем немного снизился и снова стабилизировался.Дневной график:Очень спокойная сессия, в ходе которой котировки почти полностью отыграли вчерашний рост. Ни НБУ, ни поводов для его появления замечено не было.Этот день в истории:2021 - 27.6426 (-2) +332020 - 24.5370 (-4) +3442019 - 26.9000 (-5)2018 - 27.0585 (-7)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.