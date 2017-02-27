vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!
Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.
vladus17 написав:Добрый день. Я извиняюсь, был такой хороший сайт , потерялся, где можно смотреть акции котировкий курсы(euro/usd) онлайн (вроде рос ресурс был) (не инвестинг). Может кто ссылку скинет где лучше всего смотреть , буду весьма благодарен!
Киев окна на улице светят 27.95 продажа. П.С До лета дума смысла покупать нет имхо.
Міжбанк таки вирішив трохи на південь посунутися. Та і весна на вулиці, невже щє трошки і газа майже не треба буде? Чудові новини, деякі полохливі люди щє з насторогою чекають закінчення олімпіади, але вважаю, що їх жахи не мають підстав. Скоро посівна, зараз починається традиційна українська весняна гра: здай долар сьогодні, бо завтра буде дешевше. Гарна ситуація, мені подобається))
somilitark написав:Міжбанк таки вирішив трохи на південь посунутися. Та і весна на вулиці, невже щє трошки і газа майже не треба буде? Чудові новини, деякі полохливі люди щє з насторогою чекають закінчення олімпіади, але вважаю, що їх жахи не мають підстав. Скоро посівна, зараз починається традиційна українська весняна гра: здай долар сьогодні, бо завтра буде дешевше. Гарна ситуація, мені подобається))
Я бы ниже 28 и до 27.20 не дергался ни в какую из сторон. Так как выигрыш от сдачи, если и состоится, то может быть не значительным. А вот со сданным по 28.85 - 28.95 сейчас норм. С 27.20 (если такое будет), начну покупать. Но это так, планы. Жизнь показывает, что часто яйца оказываются не железными. И перестать вообще следить за МБ пока не получается.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................09.02.2022...........10.02.2022 дата розрахунку...............08.02.2022............09.02.2022 Євро..................................31,9255.................31,996...+0.22% Долар США.......................27,9619.................27,9795...+0.06% После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 09.02.2022................27,9932 Гривна потеряла 3 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе выросли на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 11 выросли на 1.5 копейки, немного постояли, откатились на копейку, а к 12 опустились еще на полкопейки. Пока рынок полностью сбалансирован при невысокой активности. Никто не знает, куда идти? В мире доллар с пятницы топчется вблизи одного уровня. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.9800 - 28.0000.
После 12 плавно выросли на копейку, после чего на рынке наметился избыток валюты. Развернувшись, значительно резвее опустились на 3 копейки и ушли на обед. Наскоро перекусив, пошли вниз уже более спокойно. За час опустились на 2.5 копейки и уравновесились. Официальный курс встретили котировками 27.9350 - 27.9550, что на 4.5 копейки ниже открытия.
Простояв полчаса без движения, опустились еще на копейку. После 16 попытались приподняться на полкопейки, но сразу же вернулись обратно. Последние полчаса движений не было. Закрыли сессию котировками 27.9250 - 27.9450. За день опустились на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Индекс доллара после полудня совсем немного снизился и снова стабилизировался.
Дневной график: Очень спокойная сессия, в ходе которой котировки почти полностью отыграли вчерашний рост. Ни НБУ, ни поводов для его появления замечено не было.
Этот день в истории: 2021 - 27.6426 (-2) +33 2020 - 24.5370 (-4) +344
2019 - 26.9000 (-5) 2018 - 27.0585 (-7)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.