Сциканули, сциканули
Не цсать! Все буде добре! Идем медленно, но уверенно к /27,00.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:01
Сциканули, сциканули
Не цсать! Все буде добре! Идем медленно, но уверенно к /27,00.
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 09 лют, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:14
Його в таких кількостях за минулі місяці і не потрібно було.
Тепловики при 0 +5 просто випалюють газ, як при -20. По-господарськи.
Законодавчо їм це на руку. Видно їм теж подобається. Але все так не буде.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:15
vladus17
Лайфхак по тому же ресурсу: по адресу
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Del
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 09 лют, 2022 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19
Сегодня к вечеру и Банки снизили курс (Пивденный наливает по /27,97).
Завтра Межбанк откроется ниже 27,90/
И Си отправил Пу "на галерку" при открытии Олимпиады- тонкий намек (да и есть инфо, что не дал "добро" Пу разрушать мировой порядок, так как для Чайна сейчас важен стабилизец в мире, от которого полностью зависит их экономика (товарооборот с США и т.д.)
У Пу полная катастрофа и во внутриполитическом плане тоже. Бывшие авторитетные рос. военные подвергли резкой критики Пу, и там если будет кипиш на границе с нами, то сразу же Пу повяжут и свои (типа царского гос.переворота). Так что все будет хорошо у нас. Политические факторы отыграны уже. Главное, чтобы мы сами не создавали себе проблем ...
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:20
Противостояние интересов крупных игроков продолжается
Как собственно и все первые два дня этой недели – среда на валютном рынке прошла в активном перетягивании «курсового каната» между крупными игроками. И если вчера в этом противостоянии «победили» продавцы, то сегодня явно в выигрыше оказались покупатели. Особенно те, кто не спешил заключать сделки в первой половине дня, а дождался второй половины сессии.
В итоге, доллар с утренних 27,98/28,00 подешевел до 27,925/27,945 гривен к концу дня на 5,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил и продолжает выдерживать паузу и проведением интервенций.
Как и вчера – борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале дня спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно выросли до 27,985/28,005 к 11 часам, а затем ненадолго замерли на уровне 27,98/28,00 гривен к полудню.
Но затем ситуация быстро стала меняться. Предложение сохранялось, а вот спрос начал сокращаться. И продавцы, скрепя сердце, стали снижать свои ценники. К обеду курс просел до 27,97/27,99 гривен, а после него котировки ушли и ниже.
В 14 часов доллар котировался по 27,955/27,975 гривен, к 15:00 котировки упали до 27,935/27,955 гривен, а к концу дня курс доллара опустился до 27,925/27,945.
Но если смотреть на поведение котировок в ретроспективе последних трех-четырех рабочих дней, то явно вырисовывается боковой тренд по курсу доллара и по нашим прогнозам он продлится еще до начала периода бюджетных платежей у клиентов.
Главные события 9 февраля на валютном рынке:
Доллар за день просел на 5,5 копеек – с утренних 27,98/28,00 до 27,925/27,945 гривен, а курс евро почти не изменился и остался на уровне 31,92/31,94 гривен.
Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 27,9932 гривен, а официальный курс на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9795 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1428/1,1430.
finance.ua/Новости/Валюта
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:27
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:28
Я говорил что войны не будет.
Мне, брызжа слюной, кричали что будет, обязательно будет, будто форумчане торгуют оружием и припасами, и кровно заинтересованы чтобы Украина всё.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Улица торгует выше межбанка. Не верит в укреп или пытается накормить последних желающих.
Востаннє редагувалось yulia956688 в Сер 09 лют, 2022 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:02
Ваш малообоснованный оптимизм не лучше безудержного пессимизма всепропальцев. По-прежнему, все варианты - на столе, просто какие-то с каждым днем становятся менее вероятными.
Завтра посмотрим зраду какого масштаба притаранят из берлина. Какая будет на это реакция внутри и как этим воспользуются извне.
Вот рейтинговые агентства - красавы. Всё уже скалькулировали: вероятности, сценарии, издержки. Кому какой счет выкатят. Есть базовый сценарий, в котором "большой войны" нет, но есть ведь и не базовые
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