Додано: Сер 09 лют, 2022 18:20

Как собственно и все первые два дня этой недели – среда на валютном рынке прошла в активном перетягивании «курсового каната» между крупными игроками. И если вчера в этом противостоянии «победили» продавцы, то сегодня явно в выигрыше оказались покупатели. Особенно те, кто не спешил заключать сделки в первой половине дня, а дождался второй половины сессии.



В итоге, доллар с утренних 27,98/28,00 подешевел до 27,925/27,945 гривен к концу дня на 5,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил и продолжает выдерживать паузу и проведением интервенций.



Как и вчера – борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале дня спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно выросли до 27,985/28,005 к 11 часам, а затем ненадолго замерли на уровне 27,98/28,00 гривен к полудню.



Но затем ситуация быстро стала меняться. Предложение сохранялось, а вот спрос начал сокращаться. И продавцы, скрепя сердце, стали снижать свои ценники. К обеду курс просел до 27,97/27,99 гривен, а после него котировки ушли и ниже.



В 14 часов доллар котировался по 27,955/27,975 гривен, к 15:00 котировки упали до 27,935/27,955 гривен, а к концу дня курс доллара опустился до 27,925/27,945.



Но если смотреть на поведение котировок в ретроспективе последних трех-четырех рабочих дней, то явно вырисовывается боковой тренд по курсу доллара и по нашим прогнозам он продлится еще до начала периода бюджетных платежей у клиентов.

Главные события 9 февраля на валютном рынке:



Доллар за день просел на 5,5 копеек – с утренних 27,98/28,00 до 27,925/27,945 гривен, а курс евро почти не изменился и остался на уровне 31,92/31,94 гривен.



Нацбанк не выходил сегодня на рынок.



Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 27,9932 гривен, а официальный курс на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9795 гривен за доллар.