Додано: Сер 09 лют, 2022 19:11

все толпой сидят в засаде и ждут падения на 20 или 50 копеек, хотя ничего абсолютно не поменялось в лучшую сторону с января в фундаментальном плане; и так сильно просели.Как только настанет момент откупа, все моментально со своими мешками и котлетами побегут и опять выкинут своими же действиями ракету вверх, некоторые даже удивляясь "а что такое, почему растем".Не жадничайте - откупайтесь (фиксируйтесь, кто сливался), и так гривна разницы "как с куста" упала. Такое нечасто бывает. Тем более такое очень редко бывает, что почти поголовно тут все отписались о сливе на январских вершинах.п.с. Я конечно допускаю возврат ниже 27 - особо не удивляюсь.но почему-то кредитный рейтинг страны был понижен, резервы снижены на 5% до 29 млрд, нерезы продолжают потихоньку уходить, новые вложения в овгз почему-то сильно не идут. Это к чему к "эре гривны"?Странно, откуда такая вера в гривну. Разве только монетарные агрегаты и их соотношения с резервами еще не на пределе - еще есть теоретический запас, а так вообще удивительно, откуда столько сил у гривны и гривнепатриотизма.