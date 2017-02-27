Для этого надо ответить на вопрос - вы патриот или беспринципный барыга? От ответа на этот ворпос будет зависеть совет по карте.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:03
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
все толпой сидят в засаде и ждут падения на 20 или 50 копеек, хотя ничего абсолютно не поменялось в лучшую сторону с января в фундаментальном плане; и так сильно просели.
Как только настанет момент откупа, все моментально со своими мешками и котлетами побегут и опять выкинут своими же действиями ракету вверх, некоторые даже удивляясь "а что такое, почему растем".
Не жадничайте - откупайтесь (фиксируйтесь, кто сливался), и так гривна разницы "как с куста" упала. Такое нечасто бывает. Тем более такое очень редко бывает, что почти поголовно тут все отписались о сливе на январских вершинах.
п.с. Я конечно допускаю возврат ниже 27 - особо не удивляюсь.
но почему-то кредитный рейтинг страны был понижен, резервы снижены на 5% до 29 млрд, нерезы продолжают потихоньку уходить, новые вложения в овгз почему-то сильно не идут. Это к чему к "эре гривны"? Странно, откуда такая вера в гривну. Разве только монетарные агрегаты и их соотношения с резервами еще не на пределе - еще есть теоретический запас, а так вообще удивительно, откуда столько сил у гривны и гривнепатриотизма.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 09 лют, 2022 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:18
Особенно интересно почитать что говорил главный "авторитетный" военный относительно Украины, а особенно Крыма, даже не год, два или три назад, а всего лишь в начале января
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:28
Мимллион двести тысяч раз тут писал, что пока Путин у власти, Россию и русских будет все постсоветское пространство ненавидеть. Казахи так вообще устроили геноцид русских. Доля упала с 53% на момент развала до 18%. Геноцид русских там составил 35% населения страны.
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:37
УСПП (Украинский союз промышленников и предпринимателей) в лице своего главы А.Кинаха заявляет о непаритетных условиях соглашения о ЗСТ с Турцией. Так, по подсчетам союза, средневзвешенная ставка таможенной очистки для украинских товаров на турецком рынке будет составлять 10%, а для турецких товаров на украинском рынке - 0,5%.
Также затронут вопрос неэффективной политики НБУ в вопросе кредитования реального сектора и проблема широкого доступа иностранного бизнеса к бюджетным госзакупкам
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