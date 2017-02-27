RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9155915691579158

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Гривня
13%
35
Долар
60%
168
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:03

  yulia956688 написав:Посоветуйте пожалуйста какую лучше карту открыть с % на остаток.


Для этого надо ответить на вопрос - вы патриот или беспринципный барыга? От ответа на этот ворпос будет зависеть совет по карте.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1997
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Я говорил что войны не будет.
Побачите що завтра почнеться, коли по всім каналам почнуть кричати що "почалося". Це я про навчання лаптеногих у морі, коли вони закриють азов та чорне море. Війни то не буде, але гойдалкі будуть не слабі по курсу.
d44
 
Повідомлень: 120
З нами з: 07.03.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

все толпой сидят в засаде и ждут падения на 20 или 50 копеек, хотя ничего абсолютно не поменялось в лучшую сторону с января в фундаментальном плане; и так сильно просели.
Как только настанет момент откупа, все моментально со своими мешками и котлетами побегут и опять выкинут своими же действиями ракету вверх, некоторые даже удивляясь "а что такое, почему растем". :lol:
Не жадничайте - откупайтесь (фиксируйтесь, кто сливался), и так гривна разницы "как с куста" упала. Такое нечасто бывает. Тем более такое очень редко бывает, что почти поголовно тут все отписались о сливе на январских вершинах.

п.с. Я конечно допускаю возврат ниже 27 - особо не удивляюсь.
но почему-то кредитный рейтинг страны был понижен, резервы снижены на 5% до 29 млрд, нерезы продолжают потихоньку уходить, новые вложения в овгз почему-то сильно не идут. Это к чему к "эре гривны"? :? Странно, откуда такая вера в гривну. Разве только монетарные агрегаты и их соотношения с резервами еще не на пределе - еще есть теоретический запас, а так вообще удивительно, откуда столько сил у гривны и гривнепатриотизма.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 09 лют, 2022 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3271
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1635 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:18

  GDV29 написав:Сегодня к вечеру и Банки снизили курс (Пивденный наливает по /27,97).
Завтра Межбанк откроется ниже 27,90/
И Си отправил Пу "на галерку" при открытии Олимпиады- тонкий намек (да и есть инфо, что не дал "добро" Пу разрушать мировой порядок, так как для Чайна сейчас важен стабилизец в мире, от которого полностью зависит их экономика (товарооборот с США и т.д.)
У Пу полная катастрофа и во внутриполитическом плане тоже. Бывшие авторитетные рос. военные подвергли резкой критики Пу, и там если будет кипиш на границе с нами, то сразу же Пу повяжут и свои (типа царского гос.переворота). Так что все будет хорошо у нас. Политические факторы отыграны уже. Главное, чтобы мы сами не создавали себе проблем ...


Особенно интересно почитать что говорил главный "авторитетный" военный относительно Украины, а особенно Крыма, даже не год, два или три назад, а всего лишь в начале января :)
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:28

  d44 написав:
  Captain Obvious написав:Я говорил что войны не будет.
Побачите що завтра почнеться, коли по всім каналам почнуть кричати що "почалося". Це я про навчання лаптеногих у морі, коли вони закриють азов та чорне море. Війни то не буде, але гойдалкі будуть не слабі по курсу.

Мимллион двести тысяч раз тут писал, что пока Путин у власти, Россию и русских будет все постсоветское пространство ненавидеть. Казахи так вообще устроили геноцид русских. Доля упала с 53% на момент развала до 18%. Геноцид русских там составил 35% населения страны.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10948
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2360 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:37

УСПП (Украинский союз промышленников и предпринимателей) в лице своего главы А.Кинаха заявляет о непаритетных условиях соглашения о ЗСТ с Турцией. Так, по подсчетам союза, средневзвешенная ставка таможенной очистки для украинских товаров на турецком рынке будет составлять 10%, а для турецких товаров на украинском рынке - 0,5%.

Также затронут вопрос неэффективной политики НБУ в вопросе кредитования реального сектора и проблема широкого доступа иностранного бизнеса к бюджетным госзакупкам

zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12358
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3237 раз.
Подякували: 7058 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
  #<1 ... 9155915691579158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2993, 2994, 2995
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29944 19969292
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 14:30
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7953 19272550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 12:00
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6169483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2740)
09.02.2022 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.