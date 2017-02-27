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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9155915691579158>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 280
Гривня
13%
35
Долар
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Євро
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13
Інші валюти
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13
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Всього голосів : 280
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:01

  Amat написав:Блин, день прошел, а так и не понятно - сциканув я или вовремя конвертнулся...
Ладно, посмотрим в пятницу

Сциканули, сциканули :mrgreen:
Не цсать! :D Все буде добре! Идем медленно, но уверенно к /27,00.
Востаннє редагувалось GDV29 в Сер 09 лют, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:14

  somilitark написав:Міжбанк таки вирішив трохи на південь посунутися.
Та і весна на вулиці, невже щє трошки і газа майже не треба буде?
Гарна ситуація, мені подобається))

Його в таких кількостях за минулі місяці і не потрібно було.
Тепловики при 0 +5 просто випалюють газ, як при -20. По-господарськи.
Законодавчо їм це на руку. Видно їм теж подобається. Але все так не буде.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:15

vladus17
Лайфхак по тому же ресурсу: по адресу http://www.profinance.ru/usdrub/ графики на весь экран + графические средства анализа + возможность выбора нескольких индикаторов на одном окне + много чего еще приятного.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:19

Сегодня к вечеру и Банки снизили курс (Пивденный наливает по /27,97).
Завтра Межбанк откроется ниже 27,90/
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:20

Противостояние интересов крупных игроков продолжается

Как собственно и все первые два дня этой недели – среда на валютном рынке прошла в активном перетягивании «курсового каната» между крупными игроками. И если вчера в этом противостоянии «победили» продавцы, то сегодня явно в выигрыше оказались покупатели. Особенно те, кто не спешил заключать сделки в первой половине дня, а дождался второй половины сессии.

В итоге, доллар с утренних 27,98/28,00 подешевел до 27,925/27,945 гривен к концу дня на 5,5 копеек. Нацбанк сегодня на рынок не выходил и продолжает выдерживать паузу и проведением интервенций.

Как и вчера – борьба между крупными покупателями и продавцами шла с переменным успехом. В начале дня спрос превышал предложение и котировки доллара постепенно выросли до 27,985/28,005 к 11 часам, а затем ненадолго замерли на уровне 27,98/28,00 гривен к полудню.

Но затем ситуация быстро стала меняться. Предложение сохранялось, а вот спрос начал сокращаться. И продавцы, скрепя сердце, стали снижать свои ценники. К обеду курс просел до 27,97/27,99 гривен, а после него котировки ушли и ниже.

В 14 часов доллар котировался по 27,955/27,975 гривен, к 15:00 котировки упали до 27,935/27,955 гривен, а к концу дня курс доллара опустился до 27,925/27,945.

Но если смотреть на поведение котировок в ретроспективе последних трех-четырех рабочих дней, то явно вырисовывается боковой тренд по курсу доллара и по нашим прогнозам он продлится еще до начала периода бюджетных платежей у клиентов.

Главные события 9 февраля на валютном рынке:

Доллар за день просел на 5,5 копеек – с утренних 27,98/28,00 до 27,925/27,945 гривен, а курс евро почти не изменился и остался на уровне 31,92/31,94 гривен.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 27,9932 гривен, а официальный курс на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9795 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1428/1,1430.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:27

  Captain Obvious написав:
  Captain Obvious написав:Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.

* пока не покупаю


* пока не покупаю


* пока не покупаю
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Улица торгует выше межбанка. Не верит в укреп или пытается накормить последних желающих.
Востаннє редагувалось yulia956688 в Сер 09 лют, 2022 19:26, всього редагувалось 1 раз.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

все толпой сидят в засаде и ждут падения на 20 или 50 копеек, хотя ничего абсолютно не поменялось в лучшую сторону с января в фундаментальном плане; и так сильно просели.
Как только настанет момент откупа, все моментально со своими мешками и котлетами побегут и опять выкинут своими же действиями ракету вверх, некоторые даже удивляясь "а что такое, почему растем". :lol:
Не жадничайте - откупайтесь (фиксируйтесь, кто сливался), и так гривна разницы "как с куста" упала. Такое нечасто бывает. Тем более такое очень редко бывает, что почти поголовно тут все отписались о сливе на январских вершинах.

п.с. Я конечно допускаю возврат ниже 27 - особо не удивляюсь.
но почему-то кредитный рейтинг страны был понижен, резервы снижены на 5% до 29 млрд, нерезы продолжают потихоньку уходить, новые вложения в овгз почему-то сильно не идут. Это к чему к "эре гривны"? :? Странно, откуда такая вера в гривну. Разве только монетарные агрегаты и их соотношения с резервами еще не на пределе - еще есть теоретический запас, а так вообще удивительно, откуда столько сил у гривны и гривнепатриотизма.

п.с2. "инфляционный уровень" и курс.
Зображення
так это если взять за точку отсчета 2007 год по официальной инфляции,
а если взять ранние года, то там инфляционный уровень уже давным-давно выше.
а если прикинуть реальную инфляцию. :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 09 лют, 2022 19:45, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:37

УСПП (Украинский союз промышленников и предпринимателей) в лице своего главы А.Кинаха заявляет о непаритетных условиях соглашения о ЗСТ с Турцией. Так, по подсчетам союза, средневзвешенная ставка таможенной очистки для украинских товаров на турецком рынке будет составлять 10%, а для турецких товаров на украинском рынке - 0,5%.

Также затронут вопрос неэффективной монетарной политики НБУ в вопросе кредитования реального сектора и проблема широкого доступа иностранного бизнеса к бюджетным закупкам



PS: в целом подписание соглашения УСПП в большей степени считает угрозой, нежели возможностью
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:40

  zРадио написав:УСПП (Украинский союз промышленников и предпринимателей) в лице своего главы А.Кинаха заявляет о непаритетных условиях соглашения о ЗСТ с Турцией. Так, по подсчетам союза, средневзвешенная ставка таможенной очистки для украинских товаров на турецком рынке будет составлять 10%, а для турецких товаров на украинском рынке - 0,5%.

Также затронут вопрос неэффективной монетарной политики НБУ в вопросе кредитования реального сектора и проблема широкого доступа иностранного бизнеса к бюджетным закупкам



PS: в целом подписание соглашения УСПП в большей степени считает угрозой, нежели возможностью

та сама історія, що і з Асоціацією з ЄС
flyman
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