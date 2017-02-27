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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9155915691579158

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 281
Гривня
12%
35
Долар
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5%
13
Інші валюти
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2
Крипта
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13
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Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:50

Лишний раз убеждаюсь, что читать форум не только полезно, но иногда и вредно. Это я о нагнетателях. Поживем, увидим. Если что, я никогда не был гривнепатриотом, наоборот. На чем, кстати, часто прилично терял.
Впечатление, что нагнетающие или не слились вовремя, или потом откупились слишком рано.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg ,
А я не нагнетаю :lol:
Меня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть.
На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте.
Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями - это реальный и компромиссный для себя выход из ситуации, когда не знаешь что делать) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно.
А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо.
Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть (на помацать). 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.

На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 09 лют, 2022 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:39

  Alex2007 написав:kluychkooleg ,
А я не нагнетаю :lol:
Меня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть.
На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте.
Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно.
А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо.
Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть. 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.

На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.


со многим полностью согласен, просто я столько уже раз недозарабатывал, дергаясь и пытаясь ловить дно, что в этот раз хочу попробовать вытерпеть до реального разворота. А там уже, как выйдет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:14

  zРадио написав:
Услуги ЖКХ для населения дорожают умеренно (на 4,3% за год и на 0,7% за месяц).
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/11.doc


Хтось напевне бреше.

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

https://www.rbc.ua/rus/news/razmer-plat ... 12873.html
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:37

  akido написав:
  zРадио написав:
Услуги ЖКХ для населения дорожают умеренно (на 4,3% за год и на 0,7% за месяц).
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/02/11.doc


Хтось напевне бреше.

Размер платежки за коммуналку за 2021 год вырос почти на 30%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за 2021 год составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

https://www.rbc.ua/rus/news/razmer-plat ... 12873.html


2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.

Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...

PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид
zРадио
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