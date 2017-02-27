Додано: Сер 09 лют, 2022 21:35

kluychkooleg ,А я не нагнетаюМеня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть.На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте.Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями - это реальный и компромиссный для себя выход из ситуации, когда не знаешь что делать) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно.А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо.Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть (на помацать). 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.