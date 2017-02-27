Лишний раз убеждаюсь, что читать форум не только полезно, но иногда и вредно. Это я о нагнетателях. Поживем, увидим. Если что, я никогда не был гривнепатриотом, наоборот. На чем, кстати, часто прилично терял. Впечатление, что нагнетающие или не слились вовремя, или потом откупились слишком рано.
kluychkooleg , А я не нагнетаю Меня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть. На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте. Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями - это реальный и компромиссный для себя выход из ситуации, когда не знаешь что делать) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно. А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо. Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть (на помацать). 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.
На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 09 лют, 2022 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:kluychkooleg , А я не нагнетаю Меня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть. На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте. Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно. А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо. Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть. 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.
На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.
со многим полностью согласен, просто я столько уже раз недозарабатывал, дергаясь и пытаясь ловить дно, что в этот раз хочу попробовать вытерпеть до реального разворота. А там уже, как выйдет.
2021-й vs 2020-й - не равно январь 2022-го vs январь 2021-го. Прям сильно не равно.
Ну и, как известно, сумма к оплате - это произведение тарифа и потребленного объема. Зима 2019-2020 гг была существенно теплее зимы 2020-2021 гг. В январе-феврале 2021-го население потребило рекордный за многие годы объем тепла и газа. Вот и ответ...
PS: по-моему, вы продолжаете искать черную кошку в темной комнате. Без обид
Рашка объявила о проведении учений, по сути на 6 суток порты Украины будут заблокированы. НОТАМы уже опубликованы на сайте Укргидрогеографии. Вступают в действие с 21:00 часа 13 февраля. Посмотрим на внешнюю реакцию
zzzzzz написав:Рашка объявила о проведении учений, по сути на 6 суток порты Украины будут заблокированы. НОТАМы уже опубликованы на сайте Укргидрогеографии. Вступают в действие с 21:00 часа 13 февраля. Посмотрим на внешнюю реакцию
З однієї сторони це зле, а з іншої це добре, це розпис пу у своєму безсиллі щодо України і черговий постріл собі в ногу, щоб повністю переконати світ у своєму прогресуючому маразмі. Висновки обов'язково будуть зроблені і вже зроблені газ СПГ їде з Японії у Європу! Ну коли таке було?