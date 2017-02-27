А я міркую, що це остання лебедина пісня пу - 14-го лютого держдума рф прийме ОРДЛО в свої обійми і на цьому все закінчиться.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Путлер тільки почав розганяти тему з примусу України до виконання Мінських угод. Так що точно не визнає. Просто загроза конфлікту локалізується в Лугандоні, можливо, ближче до Маріуполя.
Курс на блокаду Маріуполя не зреагує, і продовжить лізти до низу на пару десятків копійок, бо Путлер зняв газову блокаду ЄС.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Оресте, те що ви не встигли злитися як і відсотків 85 інших ні для кого не секрет. І не слід плутати блокаду з провокаціями.
І зрозумійте головне - щоб заганяти курс вгору - треба, щоб у оленів була гривня. А навіть ті, хто злився вже відкупилися найбільш лякливі по 28.3, менш лякливі по 28 - 28.05. А щоб іти вниз, долар не обов'язковий - вистачить кукурудзи з соняшником, що і демонструє міжбанк. Ті, хто не продали вчора по 28, продають сьогодні по 27,90.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:20
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:21
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лебедина пісня не скінчиться щонайменше до виборів до Верховної Ради у 2023. Лебедина пісня включатиме всі компоненти:
- перемовини про ніщо між світовими лідерами;
- енергетичну війну з обмеженнями постачання газу та вугілля в Європу;
- вий Соловйова, Скабеевой, Лаврова та Захарової для внутрішеього ринку;
- байки про закидування шапками ті "неіміющую аналогов" зброю;
- енергетичну пропаганду зокрема "експердами" Марунічем та Землянським на каналах Медведчука в Інтернеті, НАШ та помийках на кшталт СтранаЮА.
Всі, хто навчаться працювати та не звертати увагу на цей "вий на болотах", збільшать рентабельність своєї діяльності удвічі-утричі. Всі інші - сидітимуть у "мійному" доларі під гуркіт друкарського верстату ФРС, поки ПТН ПНХ не сконає. Власне за рахунок других перші і зароблять.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це Чиказька біржа - вже стала філіалом Нібулону, у якого є свій торговий флот та власні корвети... та патрульні катери:D
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:47
Ці стрільби є прямим порушенням Міжнародної Конвенції 1982г (Україна ратіфікувала у 1999)
останнього разу проходив Чорним морем 29 січня 1992г
отримали NAVAREA
Румунія для арт стрельб закриває більшу частину Чорного моря на відстань 50 міль від свого берега, треба прокласти курс так, що оминути "стрельби", від поржали -мол звідки у бідній країні така кількість снярядів на пів моря, кукурудзою стрілють??
(ще місяц не минув -як розрався СРСР, а наші добрі сусіди вже стали зазіхать на газові родовища у Чорному морі)
капітан наказав оминути район стрільб...
я був на вахті коли ми наблизились до точкі з якої мали відвернули праворуч для непотрапляння в район вказанний в NAVAREA. Дивлюсь на радарі, попереду 3 судна прямують без зміни курсу.Отримав від них інфу, що 2 на Чорноморськ, один на Одесу. Ці два були прямі наші конкуренти на причал, стосовно стрільб штурмани відповіли, що їм відомо про це, але їх капітани казали, що не вірять у реальність стрільб (але треба вести спостередження і у разі небеспеки виходити з району)
Це досідь рискована стратегія (був такий випадок, коли радянскьке судно було обстріляно греками біля о.Кітіра десь у 1970х, не бойовим снарядом а учбовим, капитан у кодованій шифрограммі попередив Москву, ті раптово далі наказ воєнним кораблям і підводним човнам йти на доромогу, потім з"ясувалось що на судні прогави NAVAREA від греків, що район був закрит для мореплавання на 10 годин, і капітану дали прочухана)
Наш капітан дуже вагався перетинати закритий румунами район ...
принял соломонове рішення, зайти в район на 4-5 міль від його східного краю (у разі небезпеки за 15 хвилин ми вийдемо з нього), судно додало у швидкості (до 20 knots) за 3 години миновали район, настигли конкурентів а потім за годину до Чорноморська (Ільічівська) зробили обгін і взяли лоцмана першими
висновок: треба подавати протест в ООН, IMO але якщо э попередження -треба виконувати NAVAREA
курс
опт 85/93
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