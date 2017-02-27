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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9156915791589159

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 281
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Всього голосів : 281
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:А якщо серйозно, думаю, що це тільки квіточки. Серйозніші блокади з важкими наслідками для економіки і курсу ще попереду.

А я міркую, що це остання лебедина пісня пу - 14-го лютого держдума рф прийме ОРДЛО в свої обійми і на цьому все закінчиться.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:А я міркую, що це остання лебедина пісня пу - 14-го лютого держдума рф прийме ОРДЛО в свої обійми і на цьому все закінчиться.

Путлер тільки почав розганяти тему з примусу України до виконання Мінських угод. Так що точно не визнає. Просто загроза конфлікту локалізується в Лугандоні, можливо, ближче до Маріуполя.
Курс на блокаду Маріуполя не зреагує, і продовжить лізти до низу на пару десятків копійок, бо Путлер зняв газову блокаду ЄС.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Про надвисоку імовірність такого сценарію я вперше написав ще в грудні. Нагадував і попереджав регулярно.
Денис казав, що це не проблема. Каже що вже впіймали того снайпера, який так майстерно обмалював контур водія в машині шифера. Цей спец тепер запросто щось там має потопити в Чорному морі з своєї іменної ТОЗ-8 і всі блокади моментально припиняться.
А якщо серйозно, думаю, що це тільки квіточки. Серйозніші блокади з важкими наслідками для економіки і курсу ще попереду.


Оресте, те що ви не встигли злитися як і відсотків 85 інших ні для кого не секрет. І не слід плутати блокаду з провокаціями.
І зрозумійте головне - щоб заганяти курс вгору - треба, щоб у оленів була гривня. А навіть ті, хто злився вже відкупилися найбільш лякливі по 28.3, менш лякливі по 28 - 28.05. А щоб іти вниз, долар не обов'язковий - вистачить кукурудзи з соняшником, що і демонструє міжбанк. Ті, хто не продали вчора по 28, продають сьогодні по 27,90.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:20

  Denik написав:.. А щоб іти вниз, долар не обов'язковий - вистачить кукурудзи з соняшником, що і демонструє міжбанк..

Завязывайте курить свою куруруку.
А то возникает ощущение, что у нас не Межбанк, а филиал Чикагской товарной биржи, блэт
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:21

  lapay написав:... бо Путлер зняв газову блокаду ЄС.


Это как ? можно подробнее ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:А я міркую, що це остання лебедина пісня пу - 14-го лютого держдума рф прийме ОРДЛО в свої обійми і на цьому все закінчиться.

Лебедина пісня не скінчиться щонайменше до виборів до Верховної Ради у 2023. Лебедина пісня включатиме всі компоненти:
- перемовини про ніщо між світовими лідерами;
- енергетичну війну з обмеженнями постачання газу та вугілля в Європу;
- вий Соловйова, Скабеевой, Лаврова та Захарової для внутрішеього ринку;
- байки про закидування шапками ті "неіміющую аналогов" зброю;
- енергетичну пропаганду зокрема "експердами" Марунічем та Землянським на каналах Медведчука в Інтернеті, НАШ та помийках на кшталт СтранаЮА.

Всі, хто навчаться працювати та не звертати увагу на цей "вий на болотах", збільшать рентабельність своєї діяльності удвічі-утричі. Всі інші - сидітимуть у "міцному" доларі під гуркіт друкарського верстату ФРС, поки ПТН ПНХ не сконає. Власне за рахунок других перші і зароблять.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 10 лют, 2022 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Завязывайте курить свою куруруку.
А то возникает ощущение, что у нас не Межбанк, а филиал Чикагской товарной биржи, блэт

Це Чиказька біржа - вже стала філіалом Нібулону, у якого є свій торговий флот та власні корвети... та патрульні катери:D
https://defence-ua.com/news/dobudovuvat ... -6054.html
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:47

  orest написав:
  zzzzzz написав:Ночные новости если кто не видел.
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3576664760

Рашка объявила о проведении учений, по сути на 6 суток порты Украины будут заблокированы.
НОТАМы уже опубликованы на сайте Укргидрогеографии. Вступают в действие с 21:00 часа 13 февраля.
Посмотрим на внешнюю реакцию

Про надвисоку імовірність такого сценарію я вперше написав ще в грудні. Нагадував і попереджав регулярно.
Денис казав, що це не проблема. Каже що вже впіймали того снайпера, який так майстерно обмалював контур водія в машині шифера. Цей спец тепер запросто щось там має потопити в Чорному морі з своєї іменної ТОЗ-8 і всі блокади моментально припиняться. :mrgreen:
А якщо серйозно, думаю, що це тільки квіточки. Серйозніші блокади з важкими наслідками для економіки і курсу ще попереду.


Ці стрільби є прямим порушенням Міжнародної Конвенції 1982г (Україна ратіфікувала у 1999)
https://ips.ligazakon.net/document/view ... 1999_06_03
https://ips.ligazakon.net/document/MU82K23R

останнього разу проходив Чорним морем 29 січня 1992г
отримали NAVAREA
Румунія для арт стрельб закриває більшу частину Чорного моря на відстань 50 міль від свого берега, треба прокласти курс так, що оминути "стрельби", від поржали -мол звідки у бідній країні така кількість снярядів на пів моря, кукурудзою стрілють??

(ще місяц не минув -як розрався СРСР, а наші добрі сусіди вже стали зазіхать на газові родовища у Чорному морі)

капітан наказав оминути район стрільб...
я був на вахті коли ми наблизились до точкі з якої мали відвернули праворуч для непотрапляння в район вказанний в NAVAREA. Дивлюсь на радарі, попереду 3 судна прямують без зміни курсу.Отримав від них інфу, що 2 на Чорноморськ, один на Одесу. Ці два були прямі наші конкуренти на причал, стосовно стрільб штурмани відповіли, що їм відомо про це, але їх капітани казали, що не вірять у реальність стрільб (але треба вести спостередження і у разі небеспеки виходити з району)
Це досідь рискована стратегія (був такий випадок, коли радянскьке судно було обстріляно греками біля о.Кітіра десь у 1970х, не бойовим снарядом а учбовим, капитан у кодованій шифрограммі попередив Москву, ті раптово далі наказ воєнним кораблям і підводним човнам йти на доромогу, потім з"ясувалось що на судні прогави NAVAREA від греків, що район був закрит для мореплавання на 10 годин, і капітану дали прочухана)

Наш капітан дуже вагався перетинати закритий румунами район ...
принял соломонове рішення, зайти в район на 4-5 міль від його східного краю (у разі небезпеки за 15 хвилин ми вийдемо з нього), судно додало у швидкості (до 20 knots) за 3 години миновали район, настигли конкурентів а потім за годину до Чорноморська (Ільічівська) зробили обгін і взяли лоцмана першими

висновок: треба подавати протест в ООН, IMO але якщо э попередження -треба виконувати NAVAREA

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