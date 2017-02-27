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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:50
Лишний раз убеждаюсь, что читать форум не только полезно, но иногда и вредно. Это я о нагнетателях. Поживем, увидим. Если что, я никогда не был гривнепатриотом, наоборот. На чем, кстати, часто прилично терял.
Впечатление, что нагнетающие или не слились вовремя, или потом откупились слишком рано.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:35
kluychkooleg ,
А я не нагнетаю
Меня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть.
На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте.
Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями - это реальный и компромиссный для себя выход из ситуации, когда не знаешь что делать) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно.
А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо.
Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть (на помацать). 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.
На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 09 лют, 2022 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Alex2007
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:39
Alex2007 написав:
kluychkooleg ,
А я не нагнетаю
Меня кстати тоже, когда начитаюсь форумов, начинает немного колбасить - хочется все нах закрыть, повыводить и забыть.
На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте.
Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух. Тут вроде как делятся мыслями. Я ж в отличие от некоторых не делаю армагедонских прогнозов. Просто прибыль нужно фиксировать (хотя бы частями) и не жадничать с пипсами, особенно это четко ощутимо на крипте, когда пытаешься выпипсовать несколько лишних пунктов и не успел в итоге взять или на пару пунктов не там выставил ордер, а цена потом улетела - абыдно.
А так откупил - хоть спокойнее, тем более гривна разницы - это уже очень и очень неплохо.
Кстати, после сегодняшнего дня на мб, укрепляющихся прочих рынках, гривна завтра вполне может дальше укрепляться. 27.7 - на мб на этой или следующей неделе может быть. 27.5 - это уже слишком большой подарок будет вот так вот сразу (хотя в марте возможно). Но это не точно - я не Ванга и не Адам Смитт, вообще свои прогнозы озвучивать не люблю.
На всякий случай, добавлю, что паникером в стиле "хутин завтра вводит войска, спасаемся" не являюсь. Просто считаю, что наши могут все что угодно нарисовать, и это анализу не поддается особо.
со многим полностью согласен, просто я столько уже раз недозарабатывал, дергаясь и пытаясь ловить дно, что в этот раз хочу попробовать вытерпеть до реального разворота. А там уже, как выйдет.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 10 лют, 2022 07:58
kluychkooleg написав:
Лишний раз убеждаюсь, что читать форум не только полезно, но иногда и вредно
золотые слова. Вас например читать вредно.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:05
Василь-Рівне написав:
З однієї сторони це зле, а з іншої це добре
вы точно не из наших?))))
27.87-27.90/27.97-28.00
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:58
Denik
Шановний, повторюєтеся, а ми вже питання що я встиг чи не встиг обговорили, зовсім недавно.
Ви за тою кукурудзою, енергопереходом, китайським центральним комітетом, світу білого не бачите. А якби читали уважно ще когось а не тільки строчили десятки ... текстів
побачили б оце viewtopic.php?p=5384748#p5384748
Думаю, хто прочитав і прислухався - не пошкодував. А з Вашими кукурудзами і соняшником у всіх скоро бадилля на голові поросте
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:13
я начну брать на 27,5 понемногу, пока дорого.
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sequence
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:22
sequence написав:
я начну брать на 27,5 понемногу, пока дорого.
эта цифра пограничная: от нее либо провалимся ниже и изменится тренд,либо развернемся ,не доходя. думаю геополитика все переиначит.*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:22
Alex2007 написав:
все толпой сидят в засаде и ждут падения на 20 или 50 копеек, хотя ничего абсолютно не поменялось в лучшую сторону с января в фундаментальном плане; и так сильно просели.
Ви прекрасно знаєте, що ринок залежить від психологічних та економічних факторів. Ви зараз говорите про свої особисті відчуття цих факторів. Виходить, що на даний момент (короткий термін) МБ із вами не погоджується. А говорити в даний момент про середній та довгий термін - справа не вдячна. Тим більше при теперішній інфляції яка є не тільки у гривні, але і у долара.
Alex2007 написав:
Как только настанет момент откупа, все моментально со своими мешками и котлетами побегут и опять выкинут своими же действиями ракету вверх, некоторые даже удивляясь "а что такое, почему растем".
Коли ми йшли до 29 то закуповувались не спекулянти, а ті хто реально розглядав варіант втекти з України. Фактично завдяки тим людям, яким ціна не мала значення, вдалось заробити тим хто скинув долар майже по 29. Зараз же ж відкуповуватись будуть тільки спекулянти (ті хто скинув по 29 і не відкупився досі). Тому суми значно менші і вони навпаки не будуть розігрівати ринок, а балансувати його.
Alex2007 написав:
Не жадничайте - откупайтесь (фиксируйтесь, кто сливался), и так гривна разницы "как с куста" упала. Такое нечасто бывает. Тем более такое очень редко бывает, что почти поголовно тут все отписались о сливе на январских вершинах.
Дякуємо за пораду.
Обов'язково скористаємось нею коли настане нагода.
Alex2007 написав:
А я не нагнетаю
На этот раз я не сливался, потому что считаю, что риск в этом цирке возиться с гривной, с котлетами нала или интернет-банкингом (с возможными историями о самолетах) не стоит того. Заработал в другом месте.
Еще раз - это никакое не нагнетание, это так мысли вслух.
Ми розуміємо та поважаємо вашу точку зору і тому користуємось своєю.
Моє шанування.
Ф. 27,80-85/28,00
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