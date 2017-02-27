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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9156915791589159

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Валютный рынок в контексте ДС 3 5 281
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:25

  Яша написав:
  orest написав:Я б здав, комради ;)

ждем противоположного сообщения :D

Для тих, хто катається на коротких хвилях - може й сьогодні. Я не знаю, про що сьогодні після перемовин будуть говорити журналістам в Берліні, тим більше, з огляду на спробу блокади портів. А може й наступного тижня, якщо нічого поганого сьогодні не станеться і не скажуть. Саме на той період ще багато днів тому я прогнозував мінімум місяця в діапазоні 27,6-27,8. Думаю в березні-квітні на фоні імпорту (а зараз абсолютно впевнений, додасться ще й дефіцит) енергоносіїв (пальне, імпорт газу) ми підростемо відчутно вище 28. А тоді вже підемо на літнє зміцнення (це якщо без форсмажорів).
А для тих, хто катається на сезонних - треба чекати літа.
На днях викладав своє бачення рівнів курсу помісячно на весь 2022. По можливості пишу, буде щось важливе - обовязково викладу свою точку зору...
orest
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:27

  Яша написав:
  sequence написав:я начну брать на 27,5 понемногу, пока дорого.

эта цифра пограничная: от нее либо провалимся ниже и изменится тренд,либо развернемся ,не доходя. думаю геополитика все переиначит.

*Відправлено з Чату

все верно. Обычно действую по набору простых правил: 1) не держать яйца в одной корзине; 2) покупаю кода дешевеет, кусками - и чем больше подешевело, тем больше беру. Ну и наоборот. Продал недавно основную каклету по 29, теперь сижу, чего то жду )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пробили наконец-то на Межбанке 27,86/27,88
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:02

Покупать валюту сейчас или все же подождать. Прогноз курса
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

85/94 - такі цифри на моменті в банку з назвою славетного міста ;)
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:11

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:15

Denik "Це дуже подібне до Полосатого - кричати, що доллар буде по 55. :D"
Ну.... Ваши мантры про 24,22,20 тоже поддостали одно время :)
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:16


Интересно, Алексей Козырев есть здесь на Форуме среди Форумчан? :wink:
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Саме на той період ще багато днів тому я прогнозував мінімум місяця в діапазоні 27,6-27,8. Думаю в березні-квітні на фоні імпорту (а зараз абсолютно впевнений, додасться ще й дефіцит) енергоносіїв (пальне, імпорт газу) ми підростемо відчутно вище 28.

На мою думку імпортери сидять з великима запасами пального, а попит зараз впав через здешевшання залізничних перевезень (у порівнянні з піковими осінніми ставками орендами вагонів-зерновозів). Абсолютна така ж ситуація і у містах - зникли автомобільні затори.

На мою думку не буде корекції, якій можна буде щось заробити, бо не корекції 5-15 копійок зароблять лише оператори валютного ринку.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:18

  GDV29 написав:

Интересно, Алексей Козырев есть здесь на Форуме среди Форумчан? :wink:

Ні, немає :wink:
Ірина_
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