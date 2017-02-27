Для тих, хто катається на коротких хвилях - може й сьогодні. Я не знаю, про що сьогодні після перемовин будуть говорити журналістам в Берліні, тим більше, з огляду на спробу блокади портів. А може й наступного тижня, якщо нічого поганого сьогодні не станеться і не скажуть. Саме на той період ще багато днів тому я прогнозував мінімум місяця в діапазоні 27,6-27,8. Думаю в березні-квітні на фоні імпорту (а зараз абсолютно впевнений, додасться ще й дефіцит) енергоносіїв (пальне, імпорт газу) ми підростемо відчутно вище 28. А тоді вже підемо на літнє зміцнення (це якщо без форсмажорів). А для тих, хто катається на сезонних - треба чекати літа. На днях викладав своє бачення рівнів курсу помісячно на весь 2022. По можливості пишу, буде щось важливе - обовязково викладу свою точку зору...
все верно. Обычно действую по набору простых правил: 1) не держать яйца в одной корзине; 2) покупаю кода дешевеет, кусками - и чем больше подешевело, тем больше беру. Ну и наоборот. Продал недавно основную каклету по 29, теперь сижу, чего то жду )
orest написав:Саме на той період ще багато днів тому я прогнозував мінімум місяця в діапазоні 27,6-27,8. Думаю в березні-квітні на фоні імпорту (а зараз абсолютно впевнений, додасться ще й дефіцит) енергоносіїв (пальне, імпорт газу) ми підростемо відчутно вище 28.
На мою думку імпортери сидять з великима запасами пального, а попит зараз впав через здешевшання залізничних перевезень (у порівнянні з піковими осінніми ставками орендами вагонів-зерновозів). Абсолютна така ж ситуація і у містах - зникли автомобільні затори.
На мою думку не буде корекції, якій можна буде щось заробити, бо не корекції 5-15 копійок зароблять лише оператори валютного ринку.