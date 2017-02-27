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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:32
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.02.2022.................27,8896
Гривна укрепилась на 9 копеек.
МКГ*............6.9853............7.0094...........+0.35%
Вернулись выше концептуально значимого уровня
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе очень медленно, но почти без остановок пошли вниз и к 12 опустились на 3.5 копейки. Активность на рынке невысокая.
В мире доллар по-прежнему можно считать стабильным. С начала недели он колеблется в достаточно узком диапазоне, недалеко от нижней границы которого сейчас пребывает.
Справочный курс встретили котировками 27.8650 - 27.8850, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного увеличились. Умеренное сокращение объема суточных сертификатов и совсем скромные расходы казначейства были частично компенсированы обналичкой.
Во вторник объем МБ уменьшился с 721.3 до 642.9 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также упали, предложение сохранило внушительное преимущество над спросом.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вітаю, шановне товариство!
Міжбанк
Купівля 27.865 (↓-0.0600)
Продаж: 27.885 (↓-0.0600)
Вчора купляв "котлету", курс 27.9. Дуже нервуюсь. Напруга не спадає, добрих новин немає. До початку березня ніяких рухів по зелені. Краще сидітиму на "зеленому паркані".
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:53
Раслабтесь,будет скоро /27,50. Терпеливые -будут вознаграждены!
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:57
Инфляция в промышленности продолжает расти (хотя, казалось бы, куда выше). Самый большой риск - это гигантский разрыв между ростом себестоимости в производстве потребительских товаров и динамикой цен на них. Последняя не поспевает за первым, и нагрузка на конечных производителей, покрывающих разницу собственной маржей, растет. Если локальный бизнес уменьшит производство, то потребность в импорте возрастет еще сильнее, а внешнеторговый баланс из умеренно-отрицательного станет резко-отрицательным
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Така інфляція - це просто привід для НБУ підняти облікову ставку, ще на 0,5-1% зі зрозумілими наслідками для курсу.
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:10
Дійсно, ото я сина виручив, реально купив, вірніше лопухнувся по 27.80, навіщо так дорого? Сам не знаю, не хотів щоб він ввечері вештався по району))
По міжбанку, ну що коментувати?
Посівна на носі, чому тут дивуватися? Летимо поближче до 27, в цифрах продажу літом 26.хх вже не має вагань, це вже майже факт.
Зараз ще треба висадити тих, хто злив по 28.4 і дуже успішно всівся назад по 28, далі буде легше і швидше.
Коли "спекулянти" не будуть ні на що впливати, пару соток зданих на прожиття точно ні на що не впливають.
Ось така казка слухачі, оптимісти і гривня знову перемогли, нічого дивного не сталося, можна сказати: класика
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:13
За крок до перевороту думок©
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:17
Мої вітання.
Будь ласка обґрунтуйте вашу фразу виділену жирним шрифтом.
Особисто не можу знайти такого прямого взаємозв'язку між цими факторами. Ба більше, із шкільних основ економіки пам'ятаю, що при зменшенні пропозиції при сталому попиті зросте ціна, яка дозволить відновити пропозицію.
Проте, де ґарантії, що попит залишиться сталим при таких цінах? (ми зараз не говоримо про товари із нееластичним попитом)
В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів. Ці фірми "з'їдають" ту різницю між величиною росту собівартості продукції в Україні та закордоном. Тобто інфляція в промисловості в Україні = інфляція в промисловості в країнах із яких ми імпортуємо + маржа імпортерів.
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