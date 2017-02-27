Додано: Чет 10 лют, 2022 13:42

Realist написав: zРадио написав: Инфляция в промышленности продолжает расти (хотя, казалось бы, куда выше). Самый большой риск - это гигантский разрыв между ростом себестоимости в производстве потребительских товаров и динамикой цен на них. Последняя не поспевает за первым, и нагрузка на конечных производителей, покрывающих разницу собственной маржей, растет. Если локальный бизнес уменьшит производство, то потребность в импорте возрастет еще сильнее, а внешнеторговый баланс из умеренно-отрицательного станет резко-отрицательным Инфляция в промышленности продолжает расти (хотя, казалось бы, куда выше). Самый большой риск - это гигантский разрыв между ростом себестоимости в производстве потребительских товаров и динамикой цен на них. Последняя не поспевает за первым, и нагрузка на конечных производителей, покрывающих разницу собственной маржей, растет.

Мої вітання.

Будь ласка обґрунтуйте вашу фразу виділену жирним шрифтом.

Особисто не можу знайти такого прямого взаємозв'язку між цими факторами. Ба більше, із шкільних основ економіки пам'ятаю, що при зменшенні пропозиції при сталому попиті зросте ціна, яка дозволить відновити пропозицію.

Проте, де ґарантії, що попит залишиться сталим при таких цінах? (ми зараз не говоримо про товари із нееластичним попитом)

В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів. Ці фірми "з'їдають" ту різницю між величиною росту собівартості продукції в Україні та закордоном. Тобто інфляція в промисловості в Україні = інфляція в промисловості в країнах із яких ми імпортуємо + маржа імпортерів. Мої вітання.Будь ласка обґрунтуйте вашу фразу виділену жирним шрифтом.Особисто не можу знайти такого прямого взаємозв'язку між цими факторами. Ба більше, із шкільних основ економіки пам'ятаю, що при зменшенні пропозиції при сталому попиті зросте ціна, яка дозволить відновити пропозицію.Проте, де ґарантії, що попит залишиться сталим при таких цінах? (ми зараз не говоримо про товари із нееластичним попитом)В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів. Ці фірми "з'їдають" ту різницю між величиною росту собівартості продукції в Україні та закордоном. Тобто інфляція в промисловості в Україні = інфляція в промисловості в країнах із яких ми імпортуємо + маржа імпортерів.

Добрый день.Потребительская инфляция упирается в покупательскую способность - именно в этом причина того, что производитель не может просто взять и переложить рост себестоимости на своего потребителя.Самым простым ответом, конечно, будет уменьшить производство, восстановив удельную маржу, но обвалил продажи. Как участник рынка FMCG, признаюсь вам, что это решение очень непросто принять, поскольку рынок высококонкурентен и никто не желает терять долю рынка и лояльность покупателей.У кого-то есть запас прочности, и решение о сокращении производства является осознанным. У кого-то нет, и оно является вынужденным.Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером