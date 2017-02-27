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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9159916091619162>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 282
Гривня
13%
36
Долар
60%
169
Євро
5%
13
Інші валюти
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Крипта
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Нерухомість
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13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:18

  Успіх написав:
  Успіх написав:85/94 - такі цифри на моменті в банку з назвою славетного міста ;)

А от тепер 80/89 - ще сповзли...
Це - перемога!
Це - УСПІХ!©®™👍 :D

Тепер дилема - купити завтра 100, чи 1000$🦧
Чи знову купити славетних/чарівних 300$ і обвалити ринок, як минулого разу? :mrgreen:

А навіщо ви купуєте, що літа вам не буде?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:24

  Denik написав:
  zРадио написав:Инфляция в промышленности продолжает расти (хотя, казалось бы, куда выше). Самый большой риск - это гигантский разрыв между ростом себестоимости в производстве потребительских товаров и динамикой цен на них.

Така інфляція - це просто привід для НБУ підняти облікову ставку, ще на 0,5-1% зі зрозумілими наслідками для курсу.

Логика от бога. Давай дорогим кредитом добьем промышленность. Мы с этим уже столкнулись, думаем перекредитоваться у ЕБРР в евро, но пока опасаемся из-за политики.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:26

  Denik написав:
  orest написав:Саме на той період ще багато днів тому я прогнозував мінімум місяця в діапазоні 27,6-27,8. Думаю в березні-квітні на фоні імпорту (а зараз абсолютно впевнений, додасться ще й дефіцит) енергоносіїв (пальне, імпорт газу) ми підростемо відчутно вище 28.

На мою думку імпортери сидять з великима запасами пального, а попит зараз впав через здешевшання залізничних перевезень (у порівнянні з піковими осінніми ставками орендами вагонів-зерновозів). Абсолютна така ж ситуація і у містах - зникли автомобільні затори.

С так розумію улюблену кукуруку саджати будуть вручну ? Чи взагалі не будуть ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:28

  Denik написав:
  zРадио написав:Инфляция в промышленности продолжает расти (хотя, казалось бы, куда выше). Самый большой риск - это гигантский разрыв между ростом себестоимости в производстве потребительских товаров и динамикой цен на них.

Така інфляція - це просто привід для НБУ підняти облікову ставку, ще на 0,5-1% зі зрозумілими наслідками для курсу.


Кто о чем, а Denik о гривне по 24 :)

Таблетка для памяти - высокая учетная ставка не может предотвратить девальвационные процессы, если их природа не управляется из НБУ.

К слову, текущая инфляция - тоже не ответственность НБУ. Какой бы ни была локальная денежно-кредитная политика, на динамику мировых цен она не способна оказать влияния

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:28

  asti написав:
  Успіх написав:
  Успіх написав:85/94 - такі цифри на моменті в банку з назвою славетного міста ;)

А от тепер 80/89 - ще сповзли...
Це - перемога!
Це - УСПІХ!©®™👍 :D

Тепер дилема - купити завтра 100, чи 1000$🦧
Чи знову купити славетних/чарівних 300$ і обвалити ринок, як минулого разу? :mrgreen:

А навіщо ви купуєте, що літа вам не буде?!

Літом - то вже буду закуплятись по крупняку(переходити на 98% в долар - якщо, звичайно, не буду робити ремонт у смарті) - а зараз - сугубо на оплату імпортного товару!🗽
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:36

На межбанке остановились... НБУ?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:С так розумію улюблену кукуруку саджати будуть вручну ? Чи взагалі не будуть ?

Полосатих у сівалку запряжуть. :D
70-80% витрат пального у с/г - це перевезення врожаю, а не витрата комбайнів та тракторів. Щоб потягати сівалку треба десь 1 л на г, або 5,5 тис. т на всю Україну при врожаї кукурудзи 40 000 тис.т.
В Києві за день заторів пального витрачається більше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:42

  Realist написав:
  zРадио написав:Инфляция в промышленности продолжает расти (хотя, казалось бы, куда выше). Самый большой риск - это гигантский разрыв между ростом себестоимости в производстве потребительских товаров и динамикой цен на них. Последняя не поспевает за первым, и нагрузка на конечных производителей, покрывающих разницу собственной маржей, растет. Если локальный бизнес уменьшит производство, то потребность в импорте возрастет еще сильнее, а внешнеторговый баланс из умеренно-отрицательного станет резко-отрицательным

Мої вітання.
Будь ласка обґрунтуйте вашу фразу виділену жирним шрифтом.
Особисто не можу знайти такого прямого взаємозв'язку між цими факторами. Ба більше, із шкільних основ економіки пам'ятаю, що при зменшенні пропозиції при сталому попиті зросте ціна, яка дозволить відновити пропозицію.
Проте, де ґарантії, що попит залишиться сталим при таких цінах? (ми зараз не говоримо про товари із нееластичним попитом)
В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів. Ці фірми "з'їдають" ту різницю між величиною росту собівартості продукції в Україні та закордоном. Тобто інфляція в промисловості в Україні = інфляція в промисловості в країнах із яких ми імпортуємо + маржа імпортерів.


Добрый день.

Потребительская инфляция упирается в покупательскую способность - именно в этом причина того, что производитель не может просто взять и переложить рост себестоимости на своего потребителя.

Самым простым ответом, конечно, будет уменьшить производство, восстановив удельную маржу, но обвалил продажи. Как участник рынка FMCG, признаюсь вам, что это решение очень непросто принять, поскольку рынок высококонкурентен и никто не желает терять долю рынка и лояльность покупателей.

У кого-то есть запас прочности, и решение о сокращении производства является осознанным. У кого-то нет, и оно является вынужденным.

Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:47

  GDV29 написав:
  knoppixx написав:Вітаю, шановне товариство!
Міжбанк
Купівля 27.865 (↓-0.0600)
Продаж: 27.885 (↓-0.0600)

Вчора купляв "котлету", курс 27.9. Дуже нервуюсь. Напруга не спадає, добрих новин немає. До початку березня ніяких рухів по зелені. Краще сидітиму на "зеленому паркані".

Раслабтесь,будет скоро /27,50. Терпеливые -будут вознаграждены! :)



Здравствуйте .

Мне это ВСЕ ,напоминает мультфильм " Маугли "
Обожаю мультфильмы !

Помните как Маугли попал в пещеру ,где хотел стырить нож просто так ?
Помните ,что ему сказали шипением старой кобры ?

Бери ,Здесь все твое .....пока ты здесь ...
Так вот ,еще не известно , кто кому выломает ядовитые зубы ....

Буду сливаются только тогда , когда надо оплачивать товар , который все время дорожает за рубежом .
Все эти "искусственные " торги заканчиваются точно так как доллар по 24 .
Глотнули и Забыли .
Полностью поддерживаю взгляды ZRadio .
У нас болото , от 27.80 -85 до 27.95
холява
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером

Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.
Denik
 
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