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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:42
А чому ніхто не помітив, що нерезиденти збільшили вкладання в ОВДП!?
Не продали, а докупили!
Але всетаки слід зазначити, що трохи нервовість присутня на готівці, бажаючих купити більше.
І на Академмістечку в обмінках досить високий прийом- 27.80 на 27.95.
Все буде добре, треба вірити.
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somilitark
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:44
Шановний Denik, Ви реально втомили всіх своєю кукурудзою та енергоносіями.
Denik написав: zРадио написав:
Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером
Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.
Пишіть, будь ласка, у профільних гілках. Спеціально для Вас створила улюблені Вами теми - Галузі економіки.З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:45
Realist написав:
В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів
Знаю одного - жалівся, що контейнер з його товаром коштує 30000 + 30000 витрати (доставка, розмитнення, біле+небіле, без небілого ніяк
, чому, можу пояснити якщо кому цікаво) - заробіток 3000, тобто 5%. Як на мене це не надто велика маржа.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Чет 10 лют, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:45
somilitark написав:
А чому ніхто не помітив, що нерезиденти збільшили вкладання в ОВДП@?
Не продали, а докупили!
Але всетаки слід зазначити, що трохи нервовість присутня на готівці, бажаючих купити більше.
І на Академмістечку в обмінках досить високий прийом- 27.80 на 27.95.
Все буде добре, треба вірити.
Подивимося як сьогодні пройде нормандська зустріч, від цього залежить чи визнають у Дерджумі 15 лютого ЛДНР, а від цього залежить дуже багато і курс гривні у тому числі//)
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asti
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:51
Ірина_ написав:
Шановний Denik, Ви реально втомили всіх своєю кукурудзою та енергоносіями.
Denik написав: zРадио написав:
Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером
Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.
Пишіть, будь ласка, у профільних гілках. Спеціально для Вас створила улюблені Вами теми - Галузі економіки.З повагою,
Та норм, хай пише, всі думки важливі, аграрний експорт стрімко прямує до 50% експорту перетворюючи країну на колгосп.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:54
asti написав:
Подивимося як сьогодні пройде нормандська зустріч, від цього залежить чи визнають у Дерджумі 15 лютого ЛДНР, а від цього залежить дуже багато і курс гривні у тому числі//)
Курс від політики не залежить! Він сам по собі, а політика сама по собі. Принаймі, на цій гілці так точно.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:57
Василь-Рівне написав: Realist написав:
В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів
Знаю одного - жалівся, що контейнер з його товаром коштує 30000 + 30000 витрати (доставка, розмитнення, біле+небіле, без небілого ніяк
, чому, можу пояснити якщо кому цікаво) - заробіток 3000, тобто 5%. Як на мене це не надто велика маржа.
Все вірно, п. Василю. Але ж могло бути леше 30 000, а є аж 60 000. Так? Апелюючи до zРадіо я вів мову про те, що різниця між вищою промисловою інфляцією у нас та нижчою закордоном не монетизується прямопропорційно у перевагу для імпортерів. В т.ч. і через те, про що ви пишете.
Тобто якщо наші почнуть менше виробляти, щоб підняти ціни, то не факт, що імпорт матиме суттєву перевагу. І дійсно як додав пізніше zРадіо, ніхто не хоче втрачати долю ринку. Тому не все так просто.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:01
GDV29 написав: knoppixx написав:
Вітаю, шановне товариство!
Міжбанк
Купівля 27.865 (↓-0.0600)
Продаж: 27.885 (↓-0.0600)
Вчора купляв "котлету", курс 27.9. Дуже нервуюсь. Напруга не спадає, добрих новин немає. До початку березня ніяких рухів по зелені. Краще сидітиму на "зеленому паркані".
Раслабтесь,будет скоро /27,50. Терпеливые -будут вознаграждены!
Я це вже чув, потім всі кросівки перетворив на мотлох. Краще все зберегти
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