RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9160916191629163>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 282
Гривня
13%
36
Долар
60%
169
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 282
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А чому ніхто не помітив, що нерезиденти збільшили вкладання в ОВДП!?
Не продали, а докупили!
Але всетаки слід зазначити, що трохи нервовість присутня на готівці, бажаючих купити більше.
І на Академмістечку в обмінках досить високий прийом- 27.80 на 27.95.
Все буде добре, треба вірити.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12276
З нами з: 30.12.09
Подякував: 513 раз.
Подякували: 3331 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:44

  Denik написав:
  zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером

Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.

Шановний Denik, Ви реально втомили всіх своєю кукурудзою та енергоносіями.
Пишіть, будь ласка, у профільних гілках. Спеціально для Вас створила улюблені Вами теми - Галузі економіки.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 14.09.13
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів

Знаю одного - жалівся, що контейнер з його товаром коштує 30000 + 30000 витрати (доставка, розмитнення, біле+небіле, без небілого ніяк :wink:, чому, можу пояснити якщо кому цікаво) - заробіток 3000, тобто 5%. Як на мене це не надто велика маржа.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 10 лют, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5485
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6125 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:45

  somilitark написав:А чому ніхто не помітив, що нерезиденти збільшили вкладання в ОВДП@?
Не продали, а докупили!
Але всетаки слід зазначити, що трохи нервовість присутня на готівці, бажаючих купити більше.
І на Академмістечку в обмінках досить високий прийом- 27.80 на 27.95.
Все буде добре, треба вірити.
Подивимося як сьогодні пройде нормандська зустріч, від цього залежить чи визнають у Дерджумі 15 лютого ЛДНР, а від цього залежить дуже багато і курс гривні у тому числі//)
asti
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:51

  Ірина_ написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером

Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.

Шановний Denik, Ви реально втомили всіх своєю кукурудзою та енергоносіями.
Пишіть, будь ласка, у профільних гілках. Спеціально для Вас створила улюблені Вами теми - Галузі економіки.

З повагою,


Та норм, хай пише, всі думки важливі, аграрний експорт стрімко прямує до 50% експорту перетворюючи країну на колгосп.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10948
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2360 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Подивимося як сьогодні пройде нормандська зустріч, від цього залежить чи визнають у Дерджумі 15 лютого ЛДНР, а від цього залежить дуже багато і курс гривні у тому числі//)

Курс від політики не залежить! Він сам по собі, а політика сама по собі. Принаймі, на цій гілці так точно. :)
lapay
 
Повідомлень: 12716
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:57

  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:В ціні імпортних товарів (завезених по білому) закладена дуже велика маржа імпортерів

Знаю одного - жалівся, що контейнер з його товаром коштує 30000 + 30000 витрати (доставка, розмитнення, біле+небіле, без небілого ніяк :wink:, чому, можу пояснити якщо кому цікаво) - заробіток 3000, тобто 5%. Як на мене це не надто велика маржа.

Все вірно, п. Василю. Але ж могло бути леше 30 000, а є аж 60 000. Так? Апелюючи до zРадіо я вів мову про те, що різниця між вищою промисловою інфляцією у нас та нижчою закордоном не монетизується прямопропорційно у перевагу для імпортерів. В т.ч. і через те, про що ви пишете.
Тобто якщо наші почнуть менше виробляти, щоб підняти ціни, то не факт, що імпорт матиме суттєву перевагу. І дійсно як додав пізніше zРадіо, ніхто не хоче втрачати долю ринку. Тому не все так просто.
Realist
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2033 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:01

  GDV29 написав:
  knoppixx написав:Вітаю, шановне товариство!
Міжбанк
Купівля 27.865 (↓-0.0600)
Продаж: 27.885 (↓-0.0600)

Вчора купляв "котлету", курс 27.9. Дуже нервуюсь. Напруга не спадає, добрих новин немає. До початку березня ніяких рухів по зелені. Краще сидітиму на "зеленому паркані".

Раслабтесь,будет скоро /27,50. Терпеливые -будут вознаграждены! :)


Я це вже чув, потім всі кросівки перетворив на мотлох. Краще все зберегти
knoppixx
 
Повідомлень: 391
З нами з: 19.02.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:06

  lapay написав:
  asti написав:Подивимося як сьогодні пройде нормандська зустріч, від цього залежить чи визнають у Дерджумі 15 лютого ЛДНР, а від цього залежить дуже багато і курс гривні у тому числі//)
Курс від політики не залежить! Він сам по собі, а політика сама по собі. Принаймі, на цій гілці так точно. :)
Ну хіба що так//) :)
asti
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:13

  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

Нерези вернулися?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28153
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2455 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9160916191629163>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2995, 2996, 2997
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29964 20020802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 14:53
thirdeye
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7956 19331245
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 13:38
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6169819
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19764)
10.02.2022 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.