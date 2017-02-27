Denik написав:.. Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.
не совсем. У нас крайне импортозависимая страна и чтобы произвести условный холодильник нужно импортировать (и заплатить за перевозку) всех комплектующих, кроме листового металла на корпус. Потому условный холодильник "Василек", скрученный из тех же запчастей, что и "Бош", будет стоить .. столько же, как и Бош, а скорее всего дороже, из-за эффекта масштаба и прочих факторов. В случае с условным кетчупом ситуация лучше, бо импортируется только тара и промышленное оборудование для производства. Промтовары с малой долей локализации у нас делать не выгодно.
zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером
Незрозуміло чому зменшення споживання - це малоймовірний сценарій ? Ми її маємо останні роки. Частково вона виливається у заміну споживання більш якісних товарів на менш якісні. Частково маскується прихованою інфляцією.