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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9161916291639164>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
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24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:31

  Zebra написав:
  Ірина_ написав:Шановний Denik, Ви реально втомили всіх своєю кукурудзою та енергоносіями.
Пишіть, будь ласка, у профільних гілках. Спеціально для Вас створила улюблені Вами теми - Галузі економіки.

З повагою,


Та норм, хай пише, всі думки важливі, аграрний експорт стрімко прямує до 50% експорту перетворюючи країну на колгосп.


Шановні форумчани. Та адміністрація.

Дозвольте нагадати, що це форум. І ви є не єдині читачі та учасники цього форуму.

Як один з учасників, вважаю, що хоч Denik інколи "перегібає"... в цілому, його дописи більш інформативні та корисні ніж дописи деяких інших форумчан (що постять з такою самою частотою).

Окрім того, хочу звернути вашу увагу на те, що Україна дійсно стратегічно буде розвивати СХ напрямок, нарощувати об'єми і розширяти ринки.

Тому вважаю, що то тупо ігнорувати цей факт.

А якщо вас не влаштовує деяка деталізація чи аргументація пана Denik, то будьте "профі" - задавйте уточнюючі питання чи наводьте контраргументи.

Поки що, я бачив не багато оцифрованих аргументів проти того, що каже Denik.
А тому вважаю, що його погляд та аргументи важять не більше, але і не меньше ніж аргументи його "хейтерів".

З усією повагою. До всіх.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:42

Amat ніхто ж не проти!
Для таких об'ємних тем, є профільний розділ! Підписуйтеся на цікаві для Вас теми та дискутуйте на здоров'ячко :wink:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:44

Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, выше прогноза

Таким образом, темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:53

  Denik написав:..
Імпорт постраждає в першу чергу через значну потребу в дорогих енергоносіях для транспортування.

не совсем. У нас крайне импортозависимая страна и чтобы произвести условный холодильник нужно импортировать (и заплатить за перевозку) всех комплектующих, кроме листового металла на корпус. Потому условный холодильник "Василек", скрученный из тех же запчастей, что и "Бош", будет стоить .. столько же, как и Бош, а скорее всего дороже, из-за эффекта масштаба и прочих факторов.
В случае с условным кетчупом ситуация лучше, бо импортируется только тара и промышленное оборудование для производства.
Промтовары с малой долей локализации у нас делать не выгодно.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:07

Банк Львів: 27.83 / 27.90
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:14

Пара EUR-USD пробила вниз рівень 1.14:

1 EUR = 1.13902 USD
tetiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером


Незрозуміло чому зменшення споживання - це малоймовірний сценарій ? Ми її маємо останні роки. Частково вона виливається у заміну споживання більш якісних товарів на менш якісні. Частково маскується прихованою інфляцією.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Приват 24 ще нижче 27.7/28.0112
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:29

  sequence написав: Промтовары с малой долей локализации у нас делать не выгодно.

Дивно, у В'єтнамі вигідно, у Румунії вигідно, а в нас - ні.
Мабуть в них "ефект масштабу" якийсь неправильний.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:31

  Denik написав:Приват 24 ще нижче 27.7/28.0112

А Пивденный наоборот недавно поднял продажу с /27,90 до /28,00
GDV29
 
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