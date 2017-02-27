RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9161916291639164

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:40

  GDV29 написав:
  Denik написав:Приват 24 ще нижче 27.7/28.0112

А Пивденный наоборот недавно поднял продажу с /27,90 до /28,00
Думаю, вы понимаете почему//)
asti
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49

  asti написав:
  GDV29 написав:
  Denik написав:Приват 24 ще нижче 27.7/28.0112

А Пивденный наоборот недавно поднял продажу с /27,90 до /28,00
Думаю, вы понимаете почему//)

Таких колебаний вверх-вниз будет миллион и не один за год. Если на все реагировать- то и здоровья не хватит. Все буде добре! :lol:
GDV29
 
Повідомлень: 628
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:56

  orest написав:Denik
Шановний, повторюєтеся, а ми вже питання що я встиг чи не встиг обговорили, зовсім недавно.
Ви за тою кукурудзою, енергопереходом, китайським центральним комітетом, світу білого не бачите. А якби читали уважно ще когось а не тільки строчили десятки ... текстів :mrgreen: побачили б оце viewtopic.php?p=5384748#p5384748 Думаю, хто прочитав і прислухався - не пошкодував. А з Вашими кукурудзами і соняшником у всіх скоро бадилля на голові поросте :mrgreen:

Так.
Або ще раніше ось це viewtopic.php?p=5384737#p5384737
і часу на оперативну розробку зливу було трохи більше. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 648
З нами з: 02.03.19
Подякував: 483 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:57

Согласен, у меня вот знакомый отца вчера умер от инфаркта на 71 году - здоровый дядька был - сильно переживал по поводу возможного вторжения России...
asti
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Полностью поддерживаю взгляды ZRadio .


хорошо, что не Zebra

интересно читать форум (и пусть со многими не согласен)

Denik вселяет в меня оптимизм, окажется ли прав в итоге-не важно,
он "верит в свою зведу" и "гнет свою линию"...
что верно точки зрения веры

когда веришь -найдешь агрументы/ факты в подтверждение


в обменке уже светят 27,88 на продаж (ул Прохоровская)
а 27,89 полным полно

за городом в полях пахнет весной (днем сегодня до +13с)...рано как то???
но птицы не дуры, уже прилетают из теплых стран

эскалация спадает, войны не будет
prodigy
 
Повідомлень: 7177
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2956 раз.
Подякували: 2803 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58

  akido написав:
  sequence написав: Промтовары с малой долей локализации у нас делать не выгодно.

Дивно, у В'єтнамі вигідно, у Румунії вигідно, а в нас - ні.
Мабуть в них "ефект масштабу" якийсь неправильний.

все у них отлично. У нас в Закарпатье тоже тонны проводов для немецкого автопрома на "Борднетце" скручивают.
Значит это только то, что производства с большой долей ручного труда выгодно выносить в страны, где этот труд копеечный. Но в производстве промтоваров доля ручного труда все время падает, трудятся роботы.
Более того, конкретно насчет Китая, равно и Вьетнама имеет место быстрая мобилизация трудового ресурса, как это произошло в случае Эппл/Фокскон.
Попробуйте у нас в любом регионе набрать с нуля людей на фабрику со штатом 500 человек и зарплатой 12 Кгрн. Боюсь, вы не запуститесь.
А че там румыны делают? Мебель - ну так леса в карпатах много, понятно. Это как у нас кетчуп. Что еще?
sequence
 
Повідомлень: 6378
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1867 раз.
Подякували: 1744 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 98/04
G_Bond
 
Повідомлень: 14
З нами з: 19.10.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9161916291639164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: G_Bond, osafly, spekyliant7, vovakwasov і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2995, 2996, 2997
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29966 20024946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 16:23
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7956 19334650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 13:38
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6169853
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.