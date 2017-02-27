Думаю, вы понимаете почему//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:40
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:56
Так.
Або ще раніше ось це viewtopic.php?p=5384737#p5384737
і часу на оперативну розробку зливу було трохи більше.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:57
Согласен, у меня вот знакомый отца вчера умер от инфаркта на 71 году - здоровый дядька был - сильно переживал по поводу возможного вторжения России...
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
хорошо, что не Zebra
интересно читать форум (и пусть со многими не согласен)
Denik вселяет в меня оптимизм, окажется ли прав в итоге-не важно,
он "верит в свою зведу" и "гнет свою линию"...
что верно точки зрения веры
когда веришь -найдешь агрументы/ факты в подтверждение
в обменке уже светят 27,88 на продаж (ул Прохоровская)
а 27,89 полным полно
за городом в полях пахнет весной (днем сегодня до +13с)...рано как то???
но птицы не дуры, уже прилетают из теплых стран
эскалация спадает, войны не будет
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58
все у них отлично. У нас в Закарпатье тоже тонны проводов для немецкого автопрома на "Борднетце" скручивают.
Значит это только то, что производства с большой долей ручного труда выгодно выносить в страны, где этот труд копеечный. Но в производстве промтоваров доля ручного труда все время падает, трудятся роботы.
Более того, конкретно насчет Китая, равно и Вьетнама имеет место быстрая мобилизация трудового ресурса, как это произошло в случае Эппл/Фокскон.
Попробуйте у нас в любом регионе набрать с нуля людей на фабрику со штатом 500 человек и зарплатой 12 Кгрн. Боюсь, вы не запуститесь.
А че там румыны делают? Мебель - ну так леса в карпатах много, понятно. Это как у нас кетчуп. Что еще?
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ 98/04
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не всех загрузили в последний вагон по 28?
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:05
какая блин разница, выгодней на 50грн (пишите про чуть), какого *ера позориться и еще форум об этом должен знать
вчера не заправился, с утра бензин подскочил на 1,10 грн/л
Заправился, через 3 часа еду обратно-на заправке скинули цену на 50 коп
и что теперь за 50-60 грн горевать
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:07
Помітив, що тільки американська фонда червоніє, так наша гривня і починає слабнути (як сьогодні). Тому вважаю за доречне пересидіти в доларі березневе засідання ФРС з його непередбачуваними наслідками для фондового ринку та нашої гривні.
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 10 лют, 2022 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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