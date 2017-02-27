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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91629163916491659166>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:40

  GDV29 написав:
  Denik написав:Приват 24 ще нижче 27.7/28.0112

А Пивденный наоборот недавно поднял продажу с /27,90 до /28,00
Думаю, вы понимаете почему//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:49

  asti написав:
  GDV29 написав:
  Denik написав:Приват 24 ще нижче 27.7/28.0112

А Пивденный наоборот недавно поднял продажу с /27,90 до /28,00
Думаю, вы понимаете почему//)

Таких колебаний вверх-вниз будет миллион и не один за год. Если на все реагировать- то и здоровья не хватит. Все буде добре! :lol:
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:56

  orest написав:Denik
Шановний, повторюєтеся, а ми вже питання що я встиг чи не встиг обговорили, зовсім недавно.
Ви за тою кукурудзою, енергопереходом, китайським центральним комітетом, світу білого не бачите. А якби читали уважно ще когось а не тільки строчили десятки ... текстів :mrgreen: побачили б оце viewtopic.php?p=5384748#p5384748 Думаю, хто прочитав і прислухався - не пошкодував. А з Вашими кукурудзами і соняшником у всіх скоро бадилля на голові поросте :mrgreen:

Так.
Або ще раніше ось це viewtopic.php?p=5384737#p5384737
і часу на оперативну розробку зливу було трохи більше. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:57

Согласен, у меня вот знакомый отца вчера умер от инфаркта на 71 году - здоровый дядька был - сильно переживал по поводу возможного вторжения России...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Полностью поддерживаю взгляды ZRadio .


хорошо, что не Zebra

интересно читать форум (и пусть со многими не согласен)

Denik вселяет в меня оптимизм, окажется ли прав в итоге-не важно,
он "верит в свою зведу" и "гнет свою линию"...
что верно точки зрения веры

когда веришь -найдешь агрументы/ факты в подтверждение


в обменке уже светят 27,88 на продаж (ул Прохоровская)
а 27,89 полным полно

за городом в полях пахнет весной (днем сегодня до +13с)...рано как то???
но птицы не дуры, уже прилетают из теплых стран

эскалация спадает, войны не будет
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:58

  akido написав:
  sequence написав: Промтовары с малой долей локализации у нас делать не выгодно.

Дивно, у В'єтнамі вигідно, у Румунії вигідно, а в нас - ні.
Мабуть в них "ефект масштабу" якийсь неправильний.

все у них отлично. У нас в Закарпатье тоже тонны проводов для немецкого автопрома на "Борднетце" скручивают.
Значит это только то, что производства с большой долей ручного труда выгодно выносить в страны, где этот труд копеечный. Но в производстве промтоваров доля ручного труда все время падает, трудятся роботы.
Более того, конкретно насчет Китая, равно и Вьетнама имеет место быстрая мобилизация трудового ресурса, как это произошло в случае Эппл/Фокскон.
Попробуйте у нас в любом регионе набрать с нуля людей на фабрику со штатом 500 человек и зарплатой 12 Кгрн. Боюсь, вы не запуститесь.
А че там румыны делают? Мебель - ну так леса в карпатах много, понятно. Это как у нас кетчуп. Что еще?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ 98/04
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не всех загрузили в последний вагон по 28?
yulia956688
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:05

  striped написав:Коллеги, подскажите пожалуйста - нужно заплатить чуть евро, но гривной по курсу НБУ. Я так понимаю, что после 16.00 уже будет известен курс НБУ на завтра и можно понять когда выгоднее будет заплатить - еще сегодня или уже завтра. Где узнать этот завтрашний курс?


какая блин разница, выгодней на 50грн (пишите про чуть), какого *ера позориться и еще форум об этом должен знать

вчера не заправился, с утра бензин подскочил на 1,10 грн/л
Заправился, через 3 часа еду обратно-на заправке скинули цену на 50 коп
и что теперь за 50-60 грн горевать :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:07

Помітив, що тільки американська фонда червоніє, так наша гривня і починає слабнути (як сьогодні). Тому вважаю за доречне пересидіти в доларі березневе засідання ФРС з його непередбачуваними наслідками для фондового ринку та нашої гривні.
Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 10 лют, 2022 17:11, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
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