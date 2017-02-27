Додано: Чет 10 лют, 2022 17:20

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022Євро....................................31,996....................31,8785...-0.37%Долар США.........................27,9795.....................-0.37%После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0010.02.2022.................Гривна укрепилась на 9 копеек.МКГ*............6.9853............7.0094...........Вернулись выше концептуально значимого уровняОткрылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе очень медленно, но почти без остановок пошли вниз и к 12 опустились на 3.5 копейки. Активность на рынке невысокая.В мире доллар по-прежнему можно считать стабильным. С начала недели он колеблется в достаточно узком диапазоне, недалеко от нижней границы которого сейчас пребывает.Справочный курс встретили котировками 27.8650 - 27.8850, что на 3.5 копейки ниже открытия.До обеда опустились еще на 3 копейки. Наскоро перекусив, плавно выросли на копейку и быстро вернулись обратно.Официальный курс встретили котировками 27.8350 - 27.8550, что на 6.5 копеек ниже открытия.Около 15-30 приподнялись на полкопейки. В 16 на МБ заявился Рыжик, который своим подскоком на 5 копеек почти полностью нивелировал все дневное снижение.Закрыли сессию котировками 27.8900 - 27.9100. За день опустились на 1 копейку относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели и пытается закрепиться на новом уровне.Дневной график:Этот день в истории:2021 - 27.7665 (+12) +112020 - 24.5188 (-2) +3362019 - 26.9000 (-5)2018 - 27.0585 (-7)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.