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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9163916491659166>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
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Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:08

  akido написав:
  zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером


Незрозуміло чому зменшення споживання - це малоймовірний сценарій ?


Потребление - основной драйвер роста ВВП. Если оно уменьшится, или даже просто перестанет расти, это сразу загонит экономику в рецессию. Более того, падение потребления - беда, которая не приходит одна, вместе с ней всегда падает и инвестиционный спрос. А за ним с некоторым лагом и занятость...

Зображення

Какова вероятность этого сценария? Тяжело сказать. Однозначно, ненулевая, но и не запредельно высокая, ИМХО. Для этого нужно попасть в т.н. идеальный шторм, чтобы экономику накрыло сразу несколькими волнами (обвал цен на экспортный товарный ряд, неурожай, закрытые долговые рынки, бегство капитала в условиях военной эскалации). Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:10

  prodigy написав:за городом в полях пахнет весной (днем сегодня до +13с)...рано как то???
но птицы не дуры, уже прилетают из теплых стран

Навіть птахи розуміють, а тепловики не розуміють, що вже тепло і газ можна було зберегти. Водночас не примусити до міграції нових громадян.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:14

Не к добру для фермеров золотой медалист КШЕ поет оды кукурузе. В ближайшей перспективе государство попытается поиметь сельхозпроизводителей.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:15

  Ірина_ написав:Amat ніхто ж не проти!
Для таких об'ємних тем, є профільний розділ! Підписуйтеся на цікаві для Вас теми та дискутуйте на здоров'ячко :wink:

З повагою,


я 9 лет на этой ветке (и еще на "байки про банки"-на которую перестал заходить еще года 3 назад, потому что там нечего делать)

поддерживаю Amat, пусть Denik пишет здесь всё,
что считает нужным, важным и интересным
(он же не про рыбалку тут пишет)

профильные ветки- как резиновые женщины...
не пользуюсь и другим не советую

Свободу Юрию Деточкину :mrgreen: Denik я с тобой
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:19

  vovakwasov написав:Помітив, що тільки американська фонда червоніє, так наша гривня і починає слабнути (як сьогодні). Тому вважаю за доречне пересидіти в доларі березневе засідання ФРС з його непередбачуваними наслідками для фондового ринку та нашої гривні.


пишешь эту чушь в 5й раз


зарубите на носу, у нас 60-70% спроса на валюту-это паника
все смешали в кучу ФРС/фонда/гривна
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:20

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022
дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022
Євро....................................31,996....................31,8785...-0.37%
Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37%
После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.
Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.02.2022.................27,8896
Гривна укрепилась на 9 копеек.

МКГ*............6.9853............7.0094...........+0.35%
Вернулись выше концептуально значимого уровня :lol:

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе очень медленно, но почти без остановок пошли вниз и к 12 опустились на 3.5 копейки. Активность на рынке невысокая.
В мире доллар по-прежнему можно считать стабильным. С начала недели он колеблется в достаточно узком диапазоне, недалеко от нижней границы которого сейчас пребывает.
Справочный курс встретили котировками 27.8650 - 27.8850, что на 3.5 копейки ниже открытия.

До обеда опустились еще на 3 копейки. Наскоро перекусив, плавно выросли на копейку и быстро вернулись обратно.
Официальный курс встретили котировками 27.8350 - 27.8550, что на 6.5 копеек ниже открытия.

Около 15-30 приподнялись на полкопейки. В 16 на МБ заявился Рыжик, который своим подскоком на 5 копеек почти полностью нивелировал все дневное снижение.
Закрыли сессию котировками 27.8900 - 27.9100. За день опустились на 1 копейку относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели и пытается закрепиться на новом уровне.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 27.7665 (+12) +11
2020 - 24.5188 (-2) +336

2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.0585 (-7)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:20

  zРадио написав:..Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения

вы недооцениваете довольно важный фактор - что в ФРС вышесказанное прекрасно осознают и попытаются или растянуть праздник жизни или как-то сгладить.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:25

Индекс цен на металлы LME поднялся до исторического максимума впервые превысив 4800 пунктов, на фоне подорожавших меди и алюминия

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:33

  Xenon написав:
Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, выше прогноза

Таким образом, темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года.


значить таки ФРС вжарить +0,5% а не 0,25%
курс гривні рокетой!!! і кукувруку не поможе
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев 27.91/27.98
Danik
 
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