akido написав:zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером
Незрозуміло чому зменшення споживання - це малоймовірний сценарій ?
Потребление - основной драйвер роста ВВП. Если оно уменьшится, или даже просто перестанет расти, это сразу загонит экономику в рецессию. Более того, падение потребления - беда, которая не приходит одна, вместе с ней всегда падает и инвестиционный спрос. А за ним с некоторым лагом и занятость...
Какова вероятность этого сценария? Тяжело сказать. Однозначно, ненулевая, но и не запредельно высокая, ИМХО. Для этого нужно попасть в т.н. идеальный шторм, чтобы экономику накрыло сразу несколькими волнами (обвал цен на экспортный товарный ряд, неурожай, закрытые долговые рынки, бегство капитала в условиях военной эскалации). Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения