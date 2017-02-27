Додано: Чет 10 лют, 2022 18:24

Четверг на валютном рынке продолжил тенденции всей этой недели и сессия 10 февраля прошла в перетягивании «курсового каната» между крупными игроками.



По факту, в течение всего дня предложение превышало спрос и котировки проседали и лишь после перехода рынка на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ – спекулянты традиционно растянули спред. И формально сессия завершилась уровнем 27,89/27,91 по Укрдилингу и 27,85/27,87 по Bloomberg.



К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,90/27,92 гривен за доллар, что изначально было на 2,5 копейки ниже вчерашнего закрытия – просели до 27,885/27,905 гривен, а к полудню еще опустились до 27,865/27,885.

Многие продавцы ждали выхода Нацбанка с интервенцией по покупке доллара и не торопились с продажей основных объемов, надеясь на последующий рост котировок.



Но регулятор “подвел” эти клиентов и на межбанк сегодня не вышел. Потеряв надежду на интервенцию регулятора – продавцы были вынуждены уступать покупателям.



На обед дилеры ушли при уровне 27,835/27,855 гривен за доллар, а к 15 часам с небольшими отклонениями котировки оставались в том же коридоре.



После перехода рынка на условия поставки доллара ТОМом – оставшаяся небольшая кучка игроков предпочла растянуть спред, что привело к формальному росту курса до 27,89/27,91 к концу сессии.



В целом, боковой тренд по курсу доллара пока сохраняется и даже выходы отдельных крупных операторов сегодня с покупками на общие суммы в $4-10 млн – не смогли особо эту ситуацию изменить.



Среди покупателей были замечены импортеры энергоносителей и крупные ритейлерские сети торговцев товарами широкого потребления и гаджетами, а среди продавцов – традиционно металлурги и частично, аграрии. Сенсаций сегодня на межбанке не было.

Главные события 10 февраля на валютном рынке:



Доллар за день формально просел на 1 копейку — с утренних 27,90/27,92 до 27,89/27,91 гривен, хотя весь день предложение превышало спрос.



Нацбанк не выходил сегодня на рынок.



Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 27,8896 гривен, а официальный курс на 11 февраля 2022 года установлен на уровне 27,8756 гривен за доллар.