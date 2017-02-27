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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9163916491659166

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
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13
ОВДП
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Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:39

  prodigy написав:
  striped написав:Коллеги, подскажите пожалуйста - нужно заплатить чуть евро, но гривной по курсу НБУ. Я так понимаю, что после 16.00 уже будет известен курс НБУ на завтра и можно понять когда выгоднее будет заплатить - еще сегодня или уже завтра. Где узнать этот завтрашний курс?


какая блин разница, выгодней на 50грн (пишите про чуть), какого *ера позориться и еще форум об этом должен знать

вчера не заправился, с утра бензин подскочил на 1,10 грн/л
Заправился, через 3 часа еду обратно-на заправке скинули цену на 50 коп
и что теперь за 50-60 грн горевать :lol:


Позориться? Не думал об этом, но хорошо. Мне было интересно вспомнить, где посмотреть курс - очень давно пользовался такой подсказкой, но было не нужно. Объяснил почему интересуюсь сразу. Мне оперативно ответили - спасибо большое. Я думал, что форум нужен для этого - обмена информацией, а оказалось что не только.
Рад за Вас, и за Ваш бензобак. Если у Вас осталось еще 50-60 грн, помогите вот хорошему человеку - https://mustbe.ml/kurs/ А то все пользуются, очень удобно, а благодарности за все время и 100 долл не накопилось.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:40

  zРадио написав:
  akido написав:
  zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером


Незрозуміло чому зменшення споживання - це малоймовірний сценарій ?


Потребление - основной драйвер роста ВВП. Если оно уменьшится, или даже просто перестанет расти, это сразу загонит экономику в рецессию. Более того, падение потребления - беда, которая не приходит одна, вместе с ней всегда падает и инвестиционный спрос. А за ним с некоторым лагом и занятость...

Зображення

Какова вероятность этого сценария? Тяжело сказать. Однозначно, ненулевая, но и не запредельно высокая, ИМХО. Для этого нужно попасть в т.н. идеальный шторм, чтобы экономику накрыло сразу несколькими волнами (обвал цен на экспортный товарный ряд, неурожай, закрытые долговые рынки, бегство капитала в условиях военной эскалации). Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения

ВВП = ( експорт - імпорт) + споживання домогосподарств + витрати приватного бізнесу + витрати державного сектору

Мене, напр., більш хвилює витіснення приватного сектору державним та засилля монополій, а не скорочення споживання домогосподарств.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:40

  sequence написав:
  zРадио написав:..Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения

вы недооцениваете довольно важный фактор - что в ФРС вышесказанное прекрасно осознают и попытаются или растянуть праздник жизни или как-то сгладить.


Праздник жизни для кого? Саудовских принцев и российских олигархов, торгующих нефтью по 100 долларов за баррель? Экономика США прекрасно растет в условиях дорогого доллара. Так что мотивы, которые вы приписываете функционерам ФРС, вряд ли можно рассматривать всерьез. Нет, конечно, если мы услышим, что новый таргет их монетарной политики - это поддержка роста бедных и развивающихся стран, то да, я с вами соглашусь. Но почему-то кажется, что в приоритетах ФРС остается финансирование федерального правительства и достойной жизни американцев :wink:

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Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 лют, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:41

Стратегія стратегічного стратега©)))

  Успіх написав:
  Успіх написав:85/94 - такі цифри на моменті в банку з назвою славетного міста ;)

А от тепер 80/89 - ще сповзли...
Це - перемога!
Це - УСПІХ!©®™👍 :D

Тепер дилема - купити завтра 100, чи 1000$🦧
Чи знову купити славетних/чарівних 300$ і обвалити ринок, як минулого разу? :mrgreen:

Коротше, купив щойно 100$ пА27,9 - а завтра, якщо буде по такій же ціні, чи дешевше - візьму 300$. А з купівлею 1К 💰👀 ще трохи почекаю :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  striped написав:у Вас осталось еще 50-60 грн,


влет на 60грн :mrgreen: ,
ссылка полезная, но не пользуюсь

не берите близко к сердцу, сорян
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:51

  zРадио написав:..Но почему-то кажется, что в приоритетах ФРС остается финансирование федерального правительства и достойной жизни американцев :wink:
..

возможно. Всегда считал, что использование бакса как основной резервной валюты и внутренней часто садит власти США на шпагат - ведь интересы США и прочих держателей бакса могут несколько отличаться.
Бо в следующий раз условные саудиты как то и не захотят спонсировать праздник, благо, покупателей полно. Основа международной торговли - нефтедоллар. Текущий уровень цен для нефти не является каким то рекордом, а с учетом инфляции вроде как и вовсе дешево.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:04

  Amat написав:
  Zebra написав:
  Ірина_ написав:Шановний Denik, Ви реально втомили всіх своєю кукурудзою та енергоносіями.
Пишіть, будь ласка, у профільних гілках. Спеціально для Вас створила улюблені Вами теми - Галузі економіки.

З повагою,


Та норм, хай пише, всі думки важливі, аграрний експорт стрімко прямує до 50% експорту перетворюючи країну на колгосп.


Шановні форумчани. Та адміністрація.

Дозвольте нагадати, що це форум. І ви є не єдині читачі та учасники цього форуму.

Як один з учасників, вважаю, що хоч Denik інколи "перегібає"... в цілому, його дописи більш інформативні та корисні ніж дописи деяких інших форумчан (що постять з такою самою частотою).

Окрім того, хочу звернути вашу увагу на те, що Україна дійсно стратегічно буде розвивати СХ напрямок, нарощувати об'єми і розширяти ринки.

Тому вважаю, що то тупо ігнорувати цей факт.

А якщо вас не влаштовує деяка деталізація чи аргументація пана Denik, то будьте "профі" - задавйте уточнюючі питання чи наводьте контраргументи.

Поки що, я бачив не багато оцифрованих аргументів проти того, що каже Denik.
А тому вважаю, що його погляд та аргументи важять не більше, але і не меньше ніж аргументи його "хейтерів".

З усією повагою. До всіх.

выскажу свое видение, что мешает мне воспринимать данные от Denika - то, что цифры, которые подаются, подгоняются под декларируемые цели.

в тех вопросах, в которых я понимаю цифры, видно, что идет необоснованная экстраполяция данных или выдергиваются отдельные показатели без видения общей картины в целом.

а когда начинаешь приводить контраргументы в виде цифр - то что? правильно, идет переход на другую тему и уход от сути вопроса.
как говорят, ты ему про Фому, а он тебе - про Ерему.

т.е. заявленные цифры далеко не всегда подтверждают выводы, зато очень уверенно и напористо. на людей не в теме производит впечатление ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:05

  Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022
дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022
Євро................................31,996....................31,8785...-0.37%
Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37%
После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.
Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках.
...
После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели ипытается закрепиться на новом уровне.
Дневной график:
Этот день в истории:
2021 - 27.7665 (+12) +11
2020 - 24.5188 (-2) +336
2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.0585 (-7)


Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.

но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:24

Межбанк: что происходит с курсом доллара

Четверг на валютном рынке продолжил тенденции всей этой недели и сессия 10 февраля прошла в перетягивании «курсового каната» между крупными игроками.

По факту, в течение всего дня предложение превышало спрос и котировки проседали и лишь после перехода рынка на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ – спекулянты традиционно растянули спред. И формально сессия завершилась уровнем 27,89/27,91 по Укрдилингу и 27,85/27,87 по Bloomberg.

К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,90/27,92 гривен за доллар, что изначально было на 2,5 копейки ниже вчерашнего закрытия – просели до 27,885/27,905 гривен, а к полудню еще опустились до 27,865/27,885.
Многие продавцы ждали выхода Нацбанка с интервенцией по покупке доллара и не торопились с продажей основных объемов, надеясь на последующий рост котировок.

Но регулятор “подвел” эти клиентов и на межбанк сегодня не вышел. Потеряв надежду на интервенцию регулятора – продавцы были вынуждены уступать покупателям.

На обед дилеры ушли при уровне 27,835/27,855 гривен за доллар, а к 15 часам с небольшими отклонениями котировки оставались в том же коридоре.

После перехода рынка на условия поставки доллара ТОМом – оставшаяся небольшая кучка игроков предпочла растянуть спред, что привело к формальному росту курса до 27,89/27,91 к концу сессии.

В целом, боковой тренд по курсу доллара пока сохраняется и даже выходы отдельных крупных операторов сегодня с покупками на общие суммы в $4-10 млн – не смогли особо эту ситуацию изменить.

Среди покупателей были замечены импортеры энергоносителей и крупные ритейлерские сети торговцев товарами широкого потребления и гаджетами, а среди продавцов – традиционно металлурги и частично, аграрии. Сенсаций сегодня на межбанке не было.

Главные события 10 февраля на валютном рынке:

Доллар за день формально просел на 1 копейку — с утренних 27,90/27,92 до 27,89/27,91 гривен, хотя весь день предложение превышало спрос.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 27,8896 гривен, а официальный курс на 11 февраля 2022 года установлен на уровне 27,8756 гривен за доллар.

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1487/1,1488.

finance.ua/Новости/Валюта
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:...
Среди покупателей были замечены импортеры энергоносителей и крупные ритейлерские сети торговцев товарами широкого потребления и гаджетами, а среди продавцов – традиционно металлурги и частично, аграрии. Сенсаций сегодня на межбанке не было.
...

а как можно определить, кто продает, а кто покупает? выходят на межбанк же банки. или участники понимают, кто из банков на чем специализируется?

а что с внутрибанковскими оборотами? а если клиент в разных банках имеет счета?
Shaman
 
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