striped написав:Коллеги, подскажите пожалуйста - нужно заплатить чуть евро, но гривной по курсу НБУ. Я так понимаю, что после 16.00 уже будет известен курс НБУ на завтра и можно понять когда выгоднее будет заплатить - еще сегодня или уже завтра. Где узнать этот завтрашний курс?
какая блин разница, выгодней на 50грн (пишите про чуть), какого *ера позориться и еще форум об этом должен знать
вчера не заправился, с утра бензин подскочил на 1,10 грн/л Заправился, через 3 часа еду обратно-на заправке скинули цену на 50 коп и что теперь за 50-60 грн горевать
Позориться? Не думал об этом, но хорошо. Мне было интересно вспомнить, где посмотреть курс - очень давно пользовался такой подсказкой, но было не нужно. Объяснил почему интересуюсь сразу. Мне оперативно ответили - спасибо большое. Я думал, что форум нужен для этого - обмена информацией, а оказалось что не только. Рад за Вас, и за Ваш бензобак. Если у Вас осталось еще 50-60 грн, помогите вот хорошему человеку - https://mustbe.ml/kurs/ А то все пользуются, очень удобно, а благодарности за все время и 100 долл не накопилось.
zРадио написав:Обязательно ли с сокращением внутреннего производства увеличится импорт? Нет, необязательно - может сократиться и потребление. Но во-первых, это менее вероятный сценарий, потому что явный, почти безошибочный триггер тяжелого кризиса, а во-вторых, в условиях сокращения потребления локальный бизнес остается на все том же высококонкурентном рынке, только уменьшившимся в размерах, и с большой вероятностью понесет дальнейший ущерб в борьбе за потребителя с импортером
Незрозуміло чому зменшення споживання - це малоймовірний сценарій ?
Потребление - основной драйвер роста ВВП. Если оно уменьшится, или даже просто перестанет расти, это сразу загонит экономику в рецессию. Более того, падение потребления - беда, которая не приходит одна, вместе с ней всегда падает и инвестиционный спрос. А за ним с некоторым лагом и занятость...
Какова вероятность этого сценария? Тяжело сказать. Однозначно, ненулевая, но и не запредельно высокая, ИМХО. Для этого нужно попасть в т.н. идеальный шторм, чтобы экономику накрыло сразу несколькими волнами (обвал цен на экспортный товарный ряд, неурожай, закрытые долговые рынки, бегство капитала в условиях военной эскалации). Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения
ВВП = ( експорт - імпорт) + споживання домогосподарств + витрати приватного бізнесу + витрати державного сектору
Мене, напр., більш хвилює витіснення приватного сектору державним та засилля монополій, а не скорочення споживання домогосподарств.
zРадио написав:..Ухудшение условий на мировом финансовом и сырьевом рынках - это то, что неизбежно и абсолютно точно случится с ужесточением ДКП ФРС. Остальное - вопрос везения
вы недооцениваете довольно важный фактор - что в ФРС вышесказанное прекрасно осознают и попытаются или растянуть праздник жизни или как-то сгладить.
Праздник жизни для кого? Саудовских принцев и российских олигархов, торгующих нефтью по 100 долларов за баррель? Экономика США прекрасно растет в условиях дорогого доллара. Так что мотивы, которые вы приписываете функционерам ФРС, вряд ли можно рассматривать всерьез. Нет, конечно, если мы услышим, что новый таргет их монетарной политики - это поддержка роста бедных и развивающихся стран, то да, я с вами соглашусь. Но почему-то кажется, что в приоритетах ФРС остается финансирование федерального правительства и достойной жизни американцев
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 лют, 2022 17:41, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:..Но почему-то кажется, что в приоритетах ФРС остается финансирование федерального правительства и достойной жизни американцев ..
возможно. Всегда считал, что использование бакса как основной резервной валюты и внутренней часто садит власти США на шпагат - ведь интересы США и прочих держателей бакса могут несколько отличаться. Бо в следующий раз условные саудиты как то и не захотят спонсировать праздник, благо, покупателей полно. Основа международной торговли - нефтедоллар. Текущий уровень цен для нефти не является каким то рекордом, а с учетом инфляции вроде как и вовсе дешево.
Сибарит написав: Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022 дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022 Євро................................31,996....................31,8785...-0.37% Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37% После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки. Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках. ... После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели ипытается закрепиться на новом уровне. Дневной график: Этот день в истории: 2021 - 27.7665 (+12) +11 2020 - 24.5188 (-2) +336 2019 - 26.9000 (-5) 2018 - 27.0585 (-7)
Стабильности в мире нет. С.- И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.
Четверг на валютном рынке продолжил тенденции всей этой недели и сессия 10 февраля прошла в перетягивании «курсового каната» между крупными игроками.
По факту, в течение всего дня предложение превышало спрос и котировки проседали и лишь после перехода рынка на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ – спекулянты традиционно растянули спред. И формально сессия завершилась уровнем 27,89/27,91 по Укрдилингу и 27,85/27,87 по Bloomberg.
К 11 часам котировки с утренних стартовых 27,90/27,92 гривен за доллар, что изначально было на 2,5 копейки ниже вчерашнего закрытия – просели до 27,885/27,905 гривен, а к полудню еще опустились до 27,865/27,885. Многие продавцы ждали выхода Нацбанка с интервенцией по покупке доллара и не торопились с продажей основных объемов, надеясь на последующий рост котировок.
Но регулятор “подвел” эти клиентов и на межбанк сегодня не вышел. Потеряв надежду на интервенцию регулятора – продавцы были вынуждены уступать покупателям.
На обед дилеры ушли при уровне 27,835/27,855 гривен за доллар, а к 15 часам с небольшими отклонениями котировки оставались в том же коридоре.
После перехода рынка на условия поставки доллара ТОМом – оставшаяся небольшая кучка игроков предпочла растянуть спред, что привело к формальному росту курса до 27,89/27,91 к концу сессии.
В целом, боковой тренд по курсу доллара пока сохраняется и даже выходы отдельных крупных операторов сегодня с покупками на общие суммы в $4-10 млн – не смогли особо эту ситуацию изменить.
Среди покупателей были замечены импортеры энергоносителей и крупные ритейлерские сети торговцев товарами широкого потребления и гаджетами, а среди продавцов – традиционно металлурги и частично, аграрии. Сенсаций сегодня на межбанке не было.
Главные события 10 февраля на валютном рынке:
Доллар за день формально просел на 1 копейку — с утренних 27,90/27,92 до 27,89/27,91 гривен, хотя весь день предложение превышало спрос.
Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 27,8896 гривен, а официальный курс на 11 февраля 2022 года установлен на уровне 27,8756 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1487/1,1488.
Striker написав:... Среди покупателей были замечены импортеры энергоносителей и крупные ритейлерские сети торговцев товарами широкого потребления и гаджетами, а среди продавцов – традиционно металлурги и частично, аграрии. Сенсаций сегодня на межбанке не было. ...
а как можно определить, кто продает, а кто покупает? выходят на межбанк же банки. или участники понимают, кто из банков на чем специализируется?
а что с внутрибанковскими оборотами? а если клиент в разных банках имеет счета?