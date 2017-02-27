Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, выше прогноза
Таким образом, темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года.
значить таки ФРС вжарить +0,5% а не 0,25% курс гривні рокетой!!! і кукувруку не поможе
После публикации отчета началась ускоренная распродажа трежерей - 10-летки впервые с 2019-го торгуются с доходностью выше 2%. С той лишь разницей, что в 2019-м доходность отражала размер учетной ставки, а сегодня премируется к ней на фантастические 200 bps.
Рынок закладывает уже 6 поднятий до конца 2022-го, а также 50% вероятности первого поднятия на 0,5 вместо 0,25 п.п. (до публикации январской инфляции - 5 и 34%, соответственно)
PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала
zРадио написав: После публикации отчета началась ускоренная распродажа трежерей - 10-летки впервые с 2019-го торгуются с доходностью выше 2%. С той лишь разницей, что в 2019-м доходность отражала размер учетной ставки, а сегодня премируется к ней на фантастические 200 bps.
Рынок закладывает уже 6 поднятий до конца 2022-го, а также 50% вероятности первого поднятия на 0,5 вместо 0,25 п.п. (до публикации январской инфляции - 5 и 34%, соответственно)
PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала
и в тоже время евро 1,148. Странно Получается на Denika бочку катим, а сами (и я в том числе) гнем ту линию, которая ближе к телу. Никто не идеален.
Vic написав:Игорь "глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена"
А як же надцять підвищень ставки ФРС? Ринок щось там десь врахував? Нафта, золото, євро...та усе пре проти долара, а деякі віряни проповідають і вдень, і вночі про "долар будетількидорощати". Цікаво, я гадав діти вірять в Санту, виходить багато хто не дорослішає з часом і все життя вірить в дива(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 10 лют, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:и в тоже время евро 1,148. Странно Получается на Denika бочку катим, а сами (и я в том числе) гнем ту линию, которая ближе к телу. Никто не идеален.
Об этом уже написал matroSkin. Я должен был повториться спустя полчаса? Или рост евро к доллару - это залог недевальвации гривны к доллару/обеим валютам? Нет, увы...
И евро, заметьте, хоронил не я Это делал (и делает) упомянутый вами Denik.
Согласен с вами, что идеальных нет - у каждого свои тараканы, страхи, приоритеты и надежды. Но контр-аргументации на свою аргументацию, извините, я не вижу. Были бы мы участником еврозоны, не нужно было бы тратить столько сил и энергии следить за действиями ФРС. Но маємо шо маємо
PS: кто считает мои комментарии с информацией об изменениях в ДКП ФРС алармизмом, или карго-культом - пожалуйста. Ваше право, ваша ответственность
zРадио написав:PS: кто считает мои комментарии с информацией об изменениях в ДКП ФРС алармизмом, или карго-культом - пожалуйста. Ваше право, ваша ответственность
пишите и не обращайте на меня внимание. я взахлеб читаю Ваши посты про ДКП ФРС и даже пересказываю куму, тот не в зуб ногой, но я в его глазах сразу становлюсь великим экономистом. написано без иронии. я и сам то верю что денежки будут изымать, но предсказать эффект не берусь.
zРадио написав:PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала
Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту, а крипта уже влияет на энергетические рынки. Т.е. ставка ФРС влияет на что-то достаточно технологичное и очень мало влияет на сырье. На сырье влияет спрос и учетные ставки того же Китая и Индии. Это можно понять, прочитав какую-то типичную новость о рынке ЖРС, например https://www.metaltorg.ru/n/9B1442 . По зерну там +/- то же самое - засуха где-то в Бразилии в 10% сильнее учетной ставки. Если говорить про Украину - то учетная ставка ФРС повлияет на ИТ-шников, рынок стартапов в США выглядит перегретым. На кредитование ставка не повлияет никак - В Украине есть дешевый - депозиты под 0% тех, кто не хочет снимать банковскую ячейку. Метинвест в 2021 году избавился от чистого долга. В 2022 то же случится с агрохолдингами. Вопрос по чем кредитоваться - перед ними стоять не будет... Госконторы вроде УЗ, Энергоатома, Укргидроэнерго, Укрэнерго - могут и дальше брать "зеленые" кредиты (типа ЕБРР под ставку около 0%). Бизнесу налили под 5-7-9% в гривне. Укравтодору и раньше дешево не давали. Потоки капитала больше определяют высказывания ПТН ПНХ и западных СМИ. Таким ставка ФРС повлияет процентов на 20% украинской экономики - из за преобладания всего сырьевого в экспорте.