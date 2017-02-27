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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9165916691679168>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:48

  Shaman написав:выскажу свое видение, что мешает мне воспринимать данные от Denika - то, что цифры, которые подаются, подгоняются под декларируемые цели.

в тех вопросах, в которых я понимаю цифры, видно, что идет необоснованная экстраполяция данных или выдергиваются отдельные показатели без видения общей картины в целом.

а когда начинаешь приводить контраргументы в виде цифр - то что? правильно, идет переход на другую тему и уход от сути вопроса.
как говорят, ты ему про Фому, а он тебе - про Ерему.

т.е. заявленные цифры далеко не всегда подтверждают выводы, зато очень уверенно и напористо. на людей не в теме производит впечатление ;)


Ваши комментарии, аргументы и цифры я тоже вижу и анализирую. На "напористость" не ведусь.
Когда есть аргументы, а кто-то сливается - это видно.
И полезно (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:51

  flyman написав:
  Xenon написав:
Инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, выше прогноза

Таким образом, темпы роста обновили рекордный показатель с 1982 года.


значить таки ФРС вжарить +0,5% а не 0,25%
курс гривні рокетой!!! і кукувруку не поможе


После публикации отчета началась ускоренная распродажа трежерей - 10-летки впервые с 2019-го торгуются с доходностью выше 2%. С той лишь разницей, что в 2019-м доходность отражала размер учетной ставки, а сегодня премируется к ней на фантастические 200 bps.

Рынок закладывает уже 6 поднятий до конца 2022-го, а также 50% вероятности первого поднятия на 0,5 вместо 0,25 п.п. (до публикации январской инфляции - 5 и 34%, соответственно)

Зображення

PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:21

  zРадио написав:
После публикации отчета началась ускоренная распродажа трежерей - 10-летки впервые с 2019-го торгуются с доходностью выше 2%. С той лишь разницей, что в 2019-м доходность отражала размер учетной ставки, а сегодня премируется к ней на фантастические 200 bps.

Рынок закладывает уже 6 поднятий до конца 2022-го, а также 50% вероятности первого поднятия на 0,5 вместо 0,25 п.п. (до публикации январской инфляции - 5 и 34%, соответственно)

Зображення

PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала

и в тоже время евро 1,148. Странно :)
Получается на Denika бочку катим, а сами (и я в том числе) гнем ту линию, которая ближе к телу.
Никто не идеален.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:23

Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:26

  Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D

у меня долг в евро. жду марта, когда смогу купить 1 евро за 1 доллар, то есть за 26,5 грн :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:29

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:32

  Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D

А як же надцять підвищень ставки ФРС?
Ринок щось там десь врахував? :mrgreen:
Нафта, золото, євро...та усе пре проти долара, а деякі віряни проповідають і вдень, і вночі про "долар будетількидорощати".
Цікаво, я гадав діти вірять в Санту, виходить багато хто не дорослішає з часом і все життя вірить в дива(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 10 лют, 2022 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:33

  Игорь написав:и в тоже время евро 1,148. Странно :)
Получается на Denika бочку катим, а сами (и я в том числе) гнем ту линию, которая ближе к телу.
Никто не идеален.


Об этом уже написал matroSkin. Я должен был повториться спустя полчаса? Или рост евро к доллару - это залог недевальвации гривны к доллару/обеим валютам? Нет, увы...

И евро, заметьте, хоронил не я :wink: Это делал (и делает) упомянутый вами Denik.

Согласен с вами, что идеальных нет - у каждого свои тараканы, страхи, приоритеты и надежды. Но контр-аргументации на свою аргументацию, извините, я не вижу. Были бы мы участником еврозоны, не нужно было бы тратить столько сил и энергии следить за действиями ФРС. Но маємо шо маємо

PS: кто считает мои комментарии с информацией об изменениях в ДКП ФРС алармизмом, или карго-культом - пожалуйста. Ваше право, ваша ответственность
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:51

  zРадио написав:PS: кто считает мои комментарии с информацией об изменениях в ДКП ФРС алармизмом, или карго-культом - пожалуйста. Ваше право, ваша ответственность

пишите и не обращайте на меня внимание. я взахлеб читаю Ваши посты про ДКП ФРС и даже пересказываю куму, тот не в зуб ногой, но я в его глазах сразу становлюсь великим экономистом.
написано без иронии.
я и сам то верю что денежки будут изымать, но предсказать эффект не берусь.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала

Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту, а крипта уже влияет на энергетические рынки. Т.е. ставка ФРС влияет на что-то достаточно технологичное и очень мало влияет на сырье.
На сырье влияет спрос и учетные ставки того же Китая и Индии. Это можно понять, прочитав какую-то типичную новость о рынке ЖРС, например https://www.metaltorg.ru/n/9B1442 .
По зерну там +/- то же самое - засуха где-то в Бразилии в 10% сильнее учетной ставки.
Если говорить про Украину - то учетная ставка ФРС повлияет на ИТ-шников, рынок стартапов в США выглядит перегретым. На кредитование ставка не повлияет никак - В Украине есть дешевый - депозиты под 0% тех, кто не хочет снимать банковскую ячейку. Метинвест в 2021 году избавился от чистого долга. В 2022 то же случится с агрохолдингами. Вопрос по чем кредитоваться - перед ними стоять не будет...
Госконторы вроде УЗ, Энергоатома, Укргидроэнерго, Укрэнерго - могут и дальше брать "зеленые" кредиты (типа ЕБРР под ставку около 0%). Бизнесу налили под 5-7-9% в гривне. Укравтодору и раньше дешево не давали. Потоки капитала больше определяют высказывания ПТН ПНХ и западных СМИ.
Таким ставка ФРС повлияет процентов на 20% украинской экономики - из за преобладания всего сырьевого в экспорте.
Denik
 
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