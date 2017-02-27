Додано: Чет 10 лют, 2022 19:52

zРадио написав: PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала PS: еще раз хочу обратить внимание на то, что трансмиссия монетарной политики ФРС в мировую экономику в целом и нашу в частности - не выдумка злых быков, мечтающих загнать доллар на 30+ к гривне, а реальная рыночная движущая сила, формирующая стоимость кредитования, биржевые цены и направление потоков капитала

Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту, а крипта уже влияет на энергетические рынки. Т.е. ставка ФРС влияет на что-то достаточно технологичное и очень мало влияет на сырье.На сырье влияет спрос и учетные ставки того же Китая и Индии. Это можно понять, прочитав какую-то типичную новость о рынке ЖРС, напримерПо зерну там +/- то же самое - засуха где-то в Бразилии в 10% сильнее учетной ставки.Если говорить про Украину - то учетная ставка ФРС повлияет на ИТ-шников, рынок стартапов в США выглядит перегретым. На кредитование ставка не повлияет никак - В Украине есть дешевый - депозиты под 0% тех, кто не хочет снимать банковскую ячейку. Метинвест в 2021 году избавился от чистого долга. В 2022 то же случится с агрохолдингами. Вопрос по чем кредитоваться - перед ними стоять не будет...Госконторы вроде УЗ, Энергоатома, Укргидроэнерго, Укрэнерго - могут и дальше брать "зеленые" кредиты (типа ЕБРР под ставку около 0%). Бизнесу налили под 5-7-9% в гривне. Укравтодору и раньше дешево не давали. Потоки капитала больше определяют высказывания ПТН ПНХ и западных СМИ.Таким ставка ФРС повлияет процентов на 20% украинской экономики - из за преобладания всего сырьевого в экспорте.