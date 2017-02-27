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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9165916691679168

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:53

  Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D

продавайте
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:56

  Игорь написав:
  Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D
у меня долг в евро. жду марта, когда смогу купить 1 евро за 1 доллар, то есть за 26,5 грн :)
Не купите вы в марте ни 1 евро за 1 доллар, ни доллар по 26,5;
Не надейтесь напрасно//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:00

  Denik написав:Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту.

та Вы шо, я уже 2 недели в крипте, не, на крипту точно не повлияет, я не могу ошибаться. на боливар да, песо- да, сом - да, крипта - нет :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:И евро, заметьте, хоронил не я Это делал (и делает) упомянутый вами Denik.

Евро я действительно хороню из-за того что у власти популисты, которые начали управлять энергетикой, ничего не делая для преодоления зависимости от нефти. По-моему нефти ничего не помешает сходить на 150 (Максимум 150 2008 года - это 220 в текущих ценах). Для Европы это может быть очень больно, учитывая высокий уровень госдолга на Юге Европы.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:07

flyman
Хто стежить за графіком євро/дол., то міг помітити, що євро демонструє дивну стійкість незважаючи на переваги бакса по багатьом фундаментальним даним. Напрошується висновок, що євро був перепроданий і має повернути втрачене на якомусь справедливому рівні. Хоча невизначеність щодо подальшого розвитку подій дуже велика.
После пресс-конференции Лагард 3 февраля инвесторы начали ожидать более раннего, чем предполагалось, завершения программы покупки облигаций и повышения процентных ставок.

Аналитики ожидают сокращения программы выкупа облигаций задолго до конца года, и денежные рынки уже заложили в цены возможность того, что ставка по депозитам ЕЦБ вырастет до 0% к декабрю с текущего уровня -0,5%.

Это самый большой с 2013 года разрыв между рыночными ожиданиями и официальными указаниями ЕЦБ, согласно которым ставки должны оставаться на рекордно низком уровне или быть снижены.

Лагард сказала в Европейском парламенте в понедельник, что нет никаких признаков того, что требуется "ощутимое ужесточение" денежно-кредитной политики.
https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2135174
Vic
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