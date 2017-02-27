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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 19:53
Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена"
продавайте
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flyman
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:56
Не купите вы в марте ни 1 евро за 1 доллар, ни доллар по 26,5;
Не надейтесь напрасно//)
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asti
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:00
Denik написав:
Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту.
та Вы шо, я уже 2 недели в крипте, не, на крипту точно не повлияет, я не могу ошибаться. на боливар да, песо- да, сом - да, крипта - нет
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Игорь
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1
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:02
zРадио написав:
И евро, заметьте, хоронил не я Это делал (и делает) упомянутый вами Denik.
Евро я действительно хороню из-за того что у власти популисты, которые начали управлять энергетикой, ничего не делая для преодоления зависимости от нефти. По-моему нефти ничего не помешает сходить на 150 (Максимум 150 2008 года - это 220 в текущих ценах). Для Европы это может быть очень больно, учитывая высокий уровень госдолга на Юге Европы.
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Denik
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1
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:07
flyman
Хто стежить за графіком євро/дол., то міг помітити, що євро демонструє дивну стійкість незважаючи на переваги бакса по багатьом фундаментальним даним. Напрошується висновок, що євро був перепроданий і має повернути втрачене на якомусь справедливому рівні. Хоча невизначеність щодо подальшого розвитку подій дуже велика.
После пресс-конференции Лагард 3 февраля инвесторы начали ожидать более раннего, чем предполагалось, завершения программы покупки облигаций и повышения процентных ставок.
Аналитики ожидают сокращения программы выкупа облигаций задолго до конца года, и денежные рынки уже заложили в цены возможность того, что ставка по депозитам ЕЦБ вырастет до 0% к декабрю с текущего уровня -0,5%.
Это самый большой с 2013 года разрыв между рыночными ожиданиями и официальными указаниями ЕЦБ, согласно которым ставки должны оставаться на рекордно низком уровне или быть снижены.
Лагард сказала в Европейском парламенте в понедельник, что нет никаких признаков того, что требуется "ощутимое ужесточение" денежно-кредитной политики.
https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2135174
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Vic
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