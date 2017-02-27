RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9166916791689169>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:53

  Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D

продавайте
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28158
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 2456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:56

  Игорь написав:
  Vic написав:Игорь
"глупцы, покупайте евро, пока хорошая цена" :D
у меня долг в евро. жду марта, когда смогу купить 1 евро за 1 доллар, то есть за 26,5 грн :)
Не купите вы в марте ни 1 евро за 1 доллар, ни доллар по 26,5;
Не надейтесь напрасно//)
asti
 
Повідомлень: 2550
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:00

  Denik написав:Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту.

та Вы шо, я уже 2 недели в крипте, не, на крипту точно не повлияет, я не могу ошибаться. на боливар да, песо- да, сом - да, крипта - нет :mrgreen:
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 789
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4696 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:И евро, заметьте, хоронил не я Это делал (и делает) упомянутый вами Denik.

Евро я действительно хороню из-за того что у власти популисты, которые начали управлять энергетикой, ничего не делая для преодоления зависимости от нефти. По-моему нефти ничего не помешает сходить на 150 (Максимум 150 2008 года - это 220 в текущих ценах). Для Европы это может быть очень больно, учитывая высокий уровень госдолга на Юге Европы.

На курсе евро ситуация в энергетике отразится не быстро. Как тут писали - производители FMCG ЕС сначала поработают без рентабельно, потом потеряют какие-то внешние рынки (где в разы дешевле та же электроэнергия для роботизированных линий), потом сократят чуток производства, потом это попадает в Евростат, когда он это опубликует - порезвятся спекулянты, но для пересичных может быть скачек как с Грецией в 2010.
Зображення
Востаннє редагувалось Denik в Чет 10 лют, 2022 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Denik
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 23.02.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 969 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:07

flyman
Хто стежить за графіком євро/дол., то міг помітити, що євро демонструє дивну стійкість незважаючи на переваги бакса по багатьом фундаментальним даним. Напрошується висновок, що євро був перепроданий і має повернути втрачене на якомусь справедливому рівні. Хоча невизначеність щодо подальшого розвитку подій дуже велика.
После пресс-конференции Лагард 3 февраля инвесторы начали ожидать более раннего, чем предполагалось, завершения программы покупки облигаций и повышения процентных ставок.

Аналитики ожидают сокращения программы выкупа облигаций задолго до конца года, и денежные рынки уже заложили в цены возможность того, что ставка по депозитам ЕЦБ вырастет до 0% к декабрю с текущего уровня -0,5%.

Это самый большой с 2013 года разрыв между рыночными ожиданиями и официальными указаниями ЕЦБ, согласно которым ставки должны оставаться на рекордно низком уровне или быть снижены.

Лагард сказала в Европейском парламенте в понедельник, что нет никаких признаков того, что требуется "ощутимое ужесточение" денежно-кредитной политики.
https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2135174
Vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 15.08.07
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:17

  Игорь написав:я и сам то верю что денежки будут изымать, но предсказать эффект не берусь.


Я и сам не готов назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с высокой уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен

  Denik написав:Мое мнение - да ставка ФРС важна, но она уже не отвечает за все. Ставка ФРС больше влияет на американский фондовый рынок, возможно на крипту, а крипта уже влияет на энергетические рынки. Т.е. ставка ФРС влияет на что-то достаточно технологичное и очень мало влияет на сырье.
На сырье влияет спрос и учетные ставки того же Китая и Индии. Это можно понять, прочитав какую-то типичную новость о рынке ЖРС, например


На сырье влияет спрос его ключевых потребителей - это верно. Но на цену того, что торгуется в долларах, стоимость доллара НЕ влиять НЕ может. Это главный закон товарно-денежного обмена. Китай, как ключевой потребитель металлургии, может своей монетарной политикой влиять на цену ЖРС в юане, если договорится с Бразилией торговать ей в юане. А пока не договорился, и все экономические субъекты считают свои расходы и приходы в долларе, на цены будут влиять эмитенты доллара

  Denik написав:На курсе евро ситуация в энергетике отразится не быстро. Как тут писали - производители FMCG ЕС сначала поработают без рентабельно, потом потеряют какие-то внешние рынки (где в разы дешевле та же электроэнергия для роботизированных линий), потом сократят чуток производства, потом это попадает в Евростат, когда он это опубликует - порезвятся спекулянты, но для пересичных может быть скачек как с Грецией в 2010.


Я не люблю частные примеры, но инфляция себестоимости нашего украинского производства примерно вдвое выше инфляции себестоимости нашего испанского производства, и ускорение пришлось как раз на октябрь-декабрь, месяцы взлета цен на энергоносители. По январю еще разносим расходы, чтобы посмотреть на удельные показатели, но сомневаюсь, что это уменьшит диспропорцию
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 лют, 2022 20:37, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12376
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3258 раз.
Подякували: 7098 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:19

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Лишний раз убеждаюсь, что читать форум не только полезно, но иногда и вредно
золотые слова. Вас например читать вредно.


Обоснуйте. Какой вред я лично вам нанес?
И почему, несмотря на нанесенный вам ущерб, вы продолжаете читать то, что я пишу?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 10 лют, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:23

Сегодня поглядывал на Межбанк в 1/8 глаза, но к вечеру слегка откупился, возможно, зря. Еще когда доллар на Межбанке весело валился к 27.83 смутило поведение харьковских оптовых обменок - они не обращали на МБ никакого внимания и стояли, как вчера на 27.85 (90) - 28.00. А тут еще вечерний Рыжик, может и без оборотов. Похоже на развод, но среагировали все - и банки, и обменки (27.90 -28.05). И я.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:25

  zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен

правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 789
З нами з: 23.01.16
Подякував: 4696 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

друзья, всем привет,
я не занимаюсь валютообменом, но иногда бывают "поступления" как в грн. так и в юсд и нужно хотя-бы примерно понимать что нас ждёт впереди, построить план (валютную "вилку" на полгода - год) для принятия долгосрочных решений, менять - или оставить как есть и так вложить, ну вы понимаете. А иногда "наши" ув. гуру и гуру из сайта "Прогноз курса доллара к гривне" из "Курс COM UA" (там уже выложил для обозрения, многим понравилось) берут на себя смелость делать долгосрочные прогнозы, а я для себя делаю собрание цитат которые и перечитываю перед принятием решения, и вот случайно пришла идея, что визуальный формат будет более наглядным и доступным для восприятия.
Уверен будут те кто скажет, что это гадание на кофейной гуще, простите, попробую возразить, высказав сугубо своё мнение: прошу относиться к этому не как к точному прогнозу курса доллара, а просто как к дорогоуказателю, это не точные цифры, а тенденции в курсообразовании на ближайшее время. Это как прогноз погоды на сезон для фермера, он не точен но он крайне необходим, тут это главное и к этому нужно так и относиться.
Да, бывают и провалы, у всех они бывают, помню два своих: в 14м к 20ти а в 19м наоборот к 23м, но в основном, то это работает. И не просто работает, а благодаря этим прогнозам можно немного заработать, а иногда как минимум не потерять.....
В общем: для меня это работает, я этим пользуюсь, буду рад если это поможет кому то ещё
Всем мира и добра.
с уважением

Зображення

PS1. очень надеюсь, что в следующем году к нам присоединятся остальные наши уважаемые гуру, пусть это будет даже не помесячный прогноз, пусть будет несколько цифр, просто мазков (полунамёков), уверен этого будет достаточно, но конечно же они могут ещё приобщится и в этом году, пусть на девять месяцев, пусть на полгода, а мы им все вместе выскажем громаднейшее спасибо. можно в личку "инкогнито".
PS2. если у кого-то будут пожелания, дополнения по оформлению, по срокам или другие вопросы и пожелания, пишите в личку я открыт к общению
PS3. скрытые ники открою только по команде владельца. справа от ника дата прогноза.

Курс COM UA/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=846572
YuriiKharkiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 309
З нами з: 18.01.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9166916791689169>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7957 19344999
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 19:17
Vic
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2995, 2996, 2997
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29967 20037119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 17:18
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6170024
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (206)
10.02.2022 21:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.