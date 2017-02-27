Додано: Чет 10 лют, 2022 20:29

друзья, всем привет,я не занимаюсь валютообменом, но иногда бывают "поступления" как в грн. так и в юсд и нужно хотя-бы примерно понимать что нас ждёт впереди, построить план (валютную "вилку" на полгода - год) для принятия долгосрочных решений, менять - или оставить как есть и так вложить, ну вы понимаете. А иногда "наши" ув. гуру и гуру из сайта "Прогноз курса доллара к гривне" из "Курс COM UA" (там уже выложил для обозрения, многим понравилось) берут на себя смелость делать долгосрочные прогнозы, а я для себя делаю собрание цитат которые и перечитываю перед принятием решения, и вот случайно пришла идея, что визуальный формат будет более наглядным и доступным для восприятия.Уверен будут те кто скажет, что это гадание на кофейной гуще, простите, попробую возразить, высказав сугубо своё мнение: прошу относиться к этому не как к точному прогнозу курса доллара, а просто как к дорогоуказателю, это не точные цифры, а тенденции в курсообразовании на ближайшее время. Это как прогноз погоды на сезон для фермера, он не точен но он крайне необходим, тут это главное и к этому нужно так и относиться.Да, бывают и провалы, у всех они бывают, помню два своих: в 14м к 20ти а в 19м наоборот к 23м, но в основном, то это работает. И не просто работает, а благодаря этим прогнозам можно немного заработать, а иногда как минимум не потерять.....В общем: для меня это работает, я этим пользуюсь, буду рад если это поможет кому то ещёВсем мира и добра.с уважениемPS1. очень надеюсь, что в следующем году к нам присоединятся остальные наши уважаемые гуру, пусть это будет даже не помесячный прогноз, пусть будет несколько цифр, просто мазков (полунамёков), уверен этого будет достаточно, но конечно же они могут ещё приобщится и в этом году, пусть на девять месяцев, пусть на полгода, а мы им все вместе выскажем громаднейшее спасибо. можно в личку "инкогнито".PS2. если у кого-то будут пожелания, дополнения по оформлению, по срокам или другие вопросы и пожелания, пишите в личку я открыт к общениюPS3. скрытые ники открою только по команде владельца. справа от ника дата прогноза.Курс COM UA/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=846572