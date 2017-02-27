продавайте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 19:53
Додано: Чет 10 лют, 2022 19:56
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:00
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Евро я действительно хороню из-за того что у власти популисты, которые начали управлять энергетикой, ничего не делая для преодоления зависимости от нефти. По-моему нефти ничего не помешает сходить на 150 (Максимум 150 2008 года - это 220 в текущих ценах). Для Европы это может быть очень больно, учитывая высокий уровень госдолга на Юге Европы.
На курсе евро ситуация в энергетике отразится не быстро. Как тут писали - производители FMCG ЕС сначала поработают без рентабельно, потом потеряют какие-то внешние рынки (где в разы дешевле та же электроэнергия для роботизированных линий), потом сократят чуток производства, потом это попадает в Евростат, когда он это опубликует - порезвятся спекулянты, но для пересичных может быть скачек как с Грецией в 2010.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 10 лют, 2022 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:07
flyman
Хто стежить за графіком євро/дол., то міг помітити, що євро демонструє дивну стійкість незважаючи на переваги бакса по багатьом фундаментальним даним. Напрошується висновок, що євро був перепроданий і має повернути втрачене на якомусь справедливому рівні. Хоча невизначеність щодо подальшого розвитку подій дуже велика.
https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2135174
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:17
Я и сам не готов назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с высокой уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен
На сырье влияет спрос его ключевых потребителей - это верно. Но на цену того, что торгуется в долларах, стоимость доллара НЕ влиять НЕ может. Это главный закон товарно-денежного обмена. Китай, как ключевой потребитель металлургии, может своей монетарной политикой влиять на цену ЖРС в юане, если договорится с Бразилией торговать ей в юане. А пока не договорился, и все экономические субъекты считают свои расходы и приходы в долларе, на цены будут влиять эмитенты доллара
Я не люблю частные примеры, но инфляция себестоимости нашего украинского производства примерно вдвое выше инфляции себестоимости нашего испанского производства, и ускорение пришлось как раз на октябрь-декабрь, месяцы взлета цен на энергоносители. По январю еще разносим расходы, чтобы посмотреть на удельные показатели, но сомневаюсь, что это уменьшит диспропорцию
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 10 лют, 2022 20:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:19
Обоснуйте. Какой вред я лично вам нанес?
И почему, несмотря на нанесенный вам ущерб, вы продолжаете читать то, что я пишу?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 10 лют, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:23
Сегодня поглядывал на Межбанк в 1/8 глаза, но к вечеру слегка откупился, возможно, зря. Еще когда доллар на Межбанке весело валился к 27.83 смутило поведение харьковских оптовых обменок - они не обращали на МБ никакого внимания и стояли, как вчера на 27.85 (90) - 28.00. А тут еще вечерний Рыжик, может и без оборотов. Похоже на развод, но среагировали все - и банки, и обменки (27.90 -28.05). И я.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:25
правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
друзья, всем привет,
я не занимаюсь валютообменом, но иногда бывают "поступления" как в грн. так и в юсд и нужно хотя-бы примерно понимать что нас ждёт впереди, построить план (валютную "вилку" на полгода - год) для принятия долгосрочных решений, менять - или оставить как есть и так вложить, ну вы понимаете. А иногда "наши" ув. гуру и гуру из сайта "Прогноз курса доллара к гривне" из "Курс COM UA" (там уже выложил для обозрения, многим понравилось) берут на себя смелость делать долгосрочные прогнозы, а я для себя делаю собрание цитат которые и перечитываю перед принятием решения, и вот случайно пришла идея, что визуальный формат будет более наглядным и доступным для восприятия.
Уверен будут те кто скажет, что это гадание на кофейной гуще, простите, попробую возразить, высказав сугубо своё мнение: прошу относиться к этому не как к точному прогнозу курса доллара, а просто как к дорогоуказателю, это не точные цифры, а тенденции в курсообразовании на ближайшее время. Это как прогноз погоды на сезон для фермера, он не точен но он крайне необходим, тут это главное и к этому нужно так и относиться.
Да, бывают и провалы, у всех они бывают, помню два своих: в 14м к 20ти а в 19м наоборот к 23м, но в основном, то это работает. И не просто работает, а благодаря этим прогнозам можно немного заработать, а иногда как минимум не потерять.....
В общем: для меня это работает, я этим пользуюсь, буду рад если это поможет кому то ещё
Всем мира и добра.
с уважением
PS1. очень надеюсь, что в следующем году к нам присоединятся остальные наши уважаемые гуру, пусть это будет даже не помесячный прогноз, пусть будет несколько цифр, просто мазков (полунамёков), уверен этого будет достаточно, но конечно же они могут ещё приобщится и в этом году, пусть на девять месяцев, пусть на полгода, а мы им все вместе выскажем громаднейшее спасибо. можно в личку "инкогнито".
PS2. если у кого-то будут пожелания, дополнения по оформлению, по срокам или другие вопросы и пожелания, пишите в личку я открыт к общению
PS3. скрытые ники открою только по команде владельца. справа от ника дата прогноза.
Курс COM UA/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/?do=findComment&comment=846572
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