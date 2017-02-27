Сибарит написав: Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022 дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022 Євро................................31,996....................31,8785...-0.37% Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37% После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки. Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках. ... После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели ипытается закрепиться на новом уровне. Дневной график: Этот день в истории: 2021 - 27.7665 (+12) +11 2020 - 24.5188 (-2) +336 2019 - 26.9000 (-5) 2018 - 27.0585 (-7)
Стабильности в мире нет. С.- И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.