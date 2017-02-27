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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9166916791689169

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:51

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лют, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то задерживаеться на полчаса брифинг е_Рмак_А...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:обоснуйте. Какой вред я лично вам нанес?
не переживайте ваша карма чиста, просто хотел увидеть вашу реакцию.


.... ММДДАА ,..... Фрейд отдыхает .
Витамин , смахни к черту свою свою искреннюю мысль, и я следом все удалю .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:07

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Востаннє редагувалось холява в Чет 10 лют, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:19

  matroSkin написав:
  Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022
дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022
Євро................................31,996....................31,8785...-0.37%
Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37%
После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.
Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках.
...
После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели ипытается закрепиться на новом уровне.
Дневной график:
Этот день в истории:
2021 - 27.7665 (+12) +11
2020 - 24.5188 (-2) +336
2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.0585 (-7)


Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.

но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885


Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.
kluychkooleg
 
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