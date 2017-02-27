Сибарит написав: Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022 дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022 Євро................................31,996....................31,8785...-0.37% Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37% После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки. Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках. ... После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели ипытается закрепиться на новом уровне. Дневной график: Этот день в истории: 2021 - 27.7665 (+12) +11 2020 - 24.5188 (-2) +336 2019 - 26.9000 (-5) 2018 - 27.0585 (-7)
Стабильности в мире нет. С.- И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.
zРадио написав:А пока не договорился, и все экономические субъекты считают свои расходы и приходы в долларе, на цены будут влиять эмитенты доллара
Пока у КНР положительный торговый баланс с США - доллара в мире будет чем достаточно.
zРадио написав:Я не люблю частные примеры, но инфляция себестоимости нашего украинского производства примерно вдвое выше инфляции себестоимости нашего испанского производства, и ускорение пришлось как раз на октябрь-декабрь, месяцы взлета цен на энергоносители. По январю еще разносим расходы, чтобы посмотреть на удельные показатели, но сомневаюсь, что это уменьшит диспропорцию
Это все классно, пока не введут на испанский завод углеродное регулирование и придется перетягивать с украинского завода технологию сжигания биотоплива, которым заменили газ...
zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен
правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?
Нет, это помесь ужа с ежом получается )) Я даже не помню, какие сроки давал Zebra в своем прогнозе. Имею в виду, что выход из зоны комфорта выглядит более вероятным, чем цементирование статуса кво. Конкретные цифры называть не хочется не просто так, а потому что к ним морально никто не готов. Не читал еще тогда форум, но бьюсь об заклад, что прогнозы 8 при фактическом курсе 4,5, или 25 при фактическом курсе 8, если и звучали, то воспринимались паникерством, за которое, как известно, положен расстрел на месте