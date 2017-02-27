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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9167916891699170>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
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24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:51

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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лют, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то задерживаеться на полчаса брифинг е_Рмак_А...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:02

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Востаннє редагувалось холява в Чет 10 лют, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:07

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Востаннє редагувалось холява в Чет 10 лют, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 21:19

  matroSkin написав:
  Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................10.02.2022............11.02.2022
дата розрахунку.................09.02.2022.............10.02.2022
Євро................................31,996....................31,8785...-0.37%
Долар США.........................27,9795..................27,8756...-0.37%
После полудня гривна укрепилась еще почти на 1.5 копейки.
Равные проценты изменения - это не ошибка, а удивительная стабильность на мировых рынках.
...
После обеда в мире наметился небольшой рост доллара. Он взобрался на максимум этой недели ипытается закрепиться на новом уровне.
Дневной график:
Этот день в истории:
2021 - 27.7665 (+12) +11
2020 - 24.5188 (-2) +336
2019 - 26.9000 (-5)
2018 - 27.0585 (-7)


Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.

но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885


Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.
PS. Собственно уже статус-кво восстановлен.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 10 лют, 2022 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А пока не договорился, и все экономические субъекты считают свои расходы и приходы в долларе, на цены будут влиять эмитенты доллара

Пока у КНР положительный торговый баланс с США - доллара в мире будет чем достаточно.
  zРадио написав:Я не люблю частные примеры, но инфляция себестоимости нашего украинского производства примерно вдвое выше инфляции себестоимости нашего испанского производства, и ускорение пришлось как раз на октябрь-декабрь, месяцы взлета цен на энергоносители. По январю еще разносим расходы, чтобы посмотреть на удельные показатели, но сомневаюсь, что это уменьшит диспропорцию

Это все классно, пока не введут на испанский завод углеродное регулирование и придется перетягивать с украинского завода технологию сжигания биотоплива, которым заменили газ... :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:39

  Игорь написав:
  zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен

правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?


Нет, это помесь ужа с ежом получается )) Я даже не помню, какие сроки давал Zebra в своем прогнозе. Имею в виду, что выход из зоны комфорта выглядит более вероятным, чем цементирование статуса кво. Конкретные цифры называть не хочется не просто так, а потому что к ним морально никто не готов. Не читал еще тогда форум, но бьюсь об заклад, что прогнозы 8 при фактическом курсе 4,5, или 25 при фактическом курсе 8, если и звучали, то воспринимались паникерством, за которое, как известно, положен расстрел на месте
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:15

  Vic написав:flyman
Хто стежить за графіком євро/дол., то міг помітити, що євро демонструє дивну стійкість незважаючи на переваги бакса по багатьом фундаментальним даним. Напрошується висновок, що євро був перепроданий і має повернути втрачене на якомусь справедливому рівні. Хоча невизначеність щодо подальшого розвитку подій дуже велика.
После пресс-конференции Лагард 3 февраля инвесторы начали ожидать более раннего, чем предполагалось, завершения программы покупки облигаций и повышения процентных ставок.

Аналитики ожидают сокращения программы выкупа облигаций задолго до конца года, и денежные рынки уже заложили в цены возможность того, что ставка по депозитам ЕЦБ вырастет до 0% к декабрю с текущего уровня -0,5%.

Это самый большой с 2013 года разрыв между рыночными ожиданиями и официальными указаниями ЕЦБ, согласно которым ставки должны оставаться на рекордно низком уровне или быть снижены.

Лагард сказала в Европейском парламенте в понедельник, что нет никаких признаков того, что требуется "ощутимое ужесточение" денежно-кредитной политики.
https://ru.investing.com/news/forex-news/article-2135174

ЄЦБ прийдеться тоді повторяти кроки ФРС, якщо ні, то скоро побачим 1:1.1
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:18

  Игорь написав:
  zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен

правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?

якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
якщо інфляція в США буде 7%, а в Україні 10%, то 29.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен


Вот истина.Тут полтемы глупышей уверовавших в коридор.Или опыта у них нет или мозгов, время покажет.Пытаются найти чёрную кошку, натянуть сову и т д, совсем игнорируя, что страна живёт в долг с протянутой рукой.Что мозги уходят, а агрессор приходит.Находят всякие малозначимые факторы и преподносят как основные.
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