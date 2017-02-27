flyman написав:Игорь написав:zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен
правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?
якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
якщо інфляція в США буде 7%, а в Україні 10%, то 29.
Мені більше здається, що програють всі: і тримачі доларів і гривень. В США інфляція уже пів року, а вони досі ще не зупинили станок. Зменшують оберти з таким скрипом, оглядаючись чи нема соломинки, щоб знову включити станок на повну.
Але це не спасе гривню, бо влада надрукує не менше гривень та розкраде ще більше.
Тож поки видається три варіанти:
1) США забють болт на інфляцію і почнуть друкувати. Тоді 27. (Малоймовірно)
2) США жуватимуть соплі і як планували вирублять станок у березні та з горем пополам в кінці літа піднімуть нормально ставки. Тоді до кінця літа коридор 27.5-28, а потім до 28.5 (найімовірніше)
3) США почнуть боротись з інфляцією, а ФРС буде виконувати свою роботу. До кінця літа 28-28.5, а потім до 30 (найнеймовірніше)
Це все імхо, абстрагуючись від новин ітд.