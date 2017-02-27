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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9167916891699170

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
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7
Ваш варіант
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Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:46

  flyman написав:
  Игорь написав:
  zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен

правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?

якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
якщо інфляція в США буде 7%, а в Україні 10%, то 29.

Мені більше здається, що програють всі: і тримачі доларів і гривень. В США інфляція уже пів року, а вони досі ще не зупинили станок. Зменшують оберти з таким скрипом, оглядаючись чи нема соломинки, щоб знову включити станок на повну.
Але це не спасе гривню, бо влада надрукує не менше гривень та розкраде ще більше.
Тож поки видається три варіанти:
1) США забють болт на інфляцію і почнуть друкувати. Тоді 27. (Малоймовірно)
2) США жуватимуть соплі і як планували вирублять станок у березні та з горем пополам в кінці літа піднімуть нормально ставки. Тоді до кінця літа коридор 27.5-28, а потім до 28.5 (найімовірніше)
3) США почнуть боротись з інфляцією, а ФРС буде виконувати свою роботу. До кінця літа 28-28.5, а потім до 30 (найнеймовірніше)

Це все імхо, абстрагуючись від новин ітд.
Niro
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:57

  kluychkooleg написав:Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.
но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885


Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.
PS. Собственно уже статус-кво восстановлен.[/quote]

Сейчас - уже почти да. Если считать "статусом" 1.14 по евро и 96 по дикси.
что не отменяет того факта, что с 15-30 по 18-30 на форекс была игра, в которую Вы, возможно, попали (определив ее, как вечерний загончик)
что не помешает Вам продать по 28.10 то, что купили по 28.0 вечером.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:03

  matroSkin написав:
  kluychkooleg написав:Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.
но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885


Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.
PS. Собственно уже статус-кво восстановлен.


Сейчас - уже почти да. Если считать "статусом" 1.14 по евро и 96 по дикси.
что не отменяет того факта, что с 15-30 по 18-30 на форекс была игра, в которую Вы, возможно, попали (определив ее, как вечерний загончик)
что не помешает Вам продать по 28.10 то, что купили по 28.0 вечером.[/quote]

Ну купил я по 27.89 и 27.90 не совсем вечером (как только увидел на МБ после 27.83 неожиданно 27.9+) и на момент продать выше 27.91 возможнсть не вижу. Утром посмотрим. В общем-то откупал проданное по 28.85-28.95, так что в любом случае не в проигрыше.
А вообще как-то валом опять нагнетание напряженности пошло в связи с возможной войной. Так что все может быть.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 02:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
когда это курс так быстро реагировал на инфляцию? Деньги должны успеть осесть в нужных карманах.
vitaliian
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