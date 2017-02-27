Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:03

matroSkin написав: kluychkooleg написав: Стабильности в мире нет. С.-

И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.

но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся

https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885 Стабильности в мире нет. С.-И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся



Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.

PS. Собственно уже статус-кво восстановлен. Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.PS. Собственно уже статус-кво восстановлен.

Сейчас - уже почти да. Если считать "статусом" 1.14 по евро и 96 по дикси.что не отменяет того факта, что с 15-30 по 18-30 на форекс была игра, в которую Вы, возможно, попали (определив ее, как вечерний загончик)что не помешает Вам продать по 28.10 то, что купили по 28.0 вечером.[/quote]Ну купил я по 27.89 и 27.90 не совсем вечером (как только увидел на МБ после 27.83 неожиданно 27.9+) и на момент продать выше 27.91 возможнсть не вижу. Утром посмотрим. В общем-то откупал проданное по 28.85-28.95, так что в любом случае не в проигрыше.А вообще как-то валом опять нагнетание напряженности пошло в связи с возможной войной. Так что все может быть.