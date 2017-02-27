RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9168916991709171>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 283
Гривня
13%
36
Долар
60%
170
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
18
Нерухомість
5%
13
ОВДП
2%
7
Ваш варіант
8%
24
Всього голосів : 283
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:46

  flyman написав:
  Игорь написав:
  zРадио написав:Я и сам не рискую назвать ориентир по курсу, ограничиваясь обсуждением рисков. Что могу заявлять с уверенностью - волатильность будет расти. Zebra, например, со своим прогнозом 34->55 может сильно промахнуться, но он почти точно окажется ближе к реальности, чем те, кто не мыслит за пределами узкого диапазона 26-29, считая, что этот коридор вечен

правильно ли я понимаю, что к концу 2022 Вы ожидаете курс гривны ближе к 34 чем к 29, то есть выше чем 31,51 ?

якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
якщо інфляція в США буде 7%, а в Україні 10%, то 29.

Мені більше здається, що програють всі: і тримачі доларів і гривень. В США інфляція уже пів року, а вони досі ще не зупинили станок. Зменшують оберти з таким скрипом, оглядаючись чи нема соломинки, щоб знову включити станок на повну.
Але це не спасе гривню, бо влада надрукує не менше гривень та розкраде ще більше.
Тож поки видається три варіанти:
1) США забють болт на інфляцію і почнуть друкувати. Тоді 27. (Малоймовірно)
2) США жуватимуть соплі і як планували вирублять станок у березні та з горем пополам в кінці літа піднімуть нормально ставки. Тоді до кінця літа коридор 27.5-28, а потім до 28.5 (найімовірніше)
3) США почнуть боротись з інфляцією, а ФРС буде виконувати свою роботу. До кінця літа 28-28.5, а потім до 30 (найнеймовірніше)

Це все імхо, абстрагуючись від новин ітд.
Niro
 
Повідомлень: 32
З нами з: 07.11.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:57

  kluychkooleg написав:Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.
но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885


Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.
PS. Собственно уже статус-кво восстановлен.[/quote]

Сейчас - уже почти да. Если считать "статусом" 1.14 по евро и 96 по дикси.
что не отменяет того факта, что с 15-30 по 18-30 на форекс была игра, в которую Вы, возможно, попали (определив ее, как вечерний загончик)
что не помешает Вам продать по 28.10 то, что купили по 28.0 вечером.
matroSkin
 
Повідомлень: 439
З нами з: 14.11.12
Подякував: 231 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:03

  matroSkin написав:
  kluychkooleg написав:Стабильности в мире нет. С.-
И уже не пытается. Похоже, кто-то удачно отыграл "прочтение" страшной амерской инфляции в 7,5% - и на открытии амерской сессии его нехило так шортанули: уже 95,3 и 1,145 по евре.
но наш МБ успел на закрытии только к первой части Марлезонского балета - росту на инфляции. А к наказанию быков - уже нет, завтра вниз откроемся :roll:
https://www.investing.com/news/economy/ ... ta-2760885


Утром смотреть надо. Евро запросто к утру может растерять все нажитое непосильным трудом. А доллар вернуть.
PS. Собственно уже статус-кво восстановлен.


Сейчас - уже почти да. Если считать "статусом" 1.14 по евро и 96 по дикси.
что не отменяет того факта, что с 15-30 по 18-30 на форекс была игра, в которую Вы, возможно, попали (определив ее, как вечерний загончик)
что не помешает Вам продать по 28.10 то, что купили по 28.0 вечером.[/quote]

Ну купил я по 27.89 и 27.90 не совсем вечером (как только увидел на МБ после 27.83 неожиданно 27.9+) и на момент продать выше 27.91 возможнсть не вижу. Утром посмотрим. В общем-то откупал проданное по 28.85-28.95, так что в любом случае не в проигрыше.
А вообще как-то валом опять нагнетание напряженности пошло в связи с возможной войной. Так что все может быть.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 2003
З нами з: 30.12.19
Подякував: 62 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 02:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
когда это курс так быстро реагировал на инфляцию? Деньги должны успеть осесть в нужных карманах.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10779
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 04:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чую будет еще один шанс выгодно купить гривну за доллар. Быть может повыгоднее, чем 2 недели назад :)
Tegularius
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 11.02.14
Подякував: 231 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можливо знадобиться для тих, хто міцніше спить, тримаючи в руках папірці, а не електронну валюту на картках, якщо закортить здійснити обмін серед ночі:)
ОТП Банк став першим в Україні банком, який запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у гривні.
https://www.otpbank.com.ua/about/news/397422/
stryzhko
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 04.10.16
Подякував: 407 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
ЗРС знову злякалася "жорстоної ДКП ФРС". Насправді торішні обмеження виробництва сталі і вербальні інтервенції КПК проти цін вплинуло, що компанії протягом 2022 не інвестують в розширення виробництва. Це спричинить дефіцит на ринку і збільшення цін.
Denik
 
Повідомлень: 1451
З нами з: 23.02.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Багато не хороших новин. росія обступила Україну з моря і з Білорусі, в Берліні ніочом не домовилися (пронозовано). Торористи збирають в Донецьку "західних журналістів" для важливої заяви. Байда закликав американськох громадян ТЕРМІНОВО покинути Україну. Олімпіада завершиться 21 числа.
Цікаво що буде з курсом сьодні.
laviva
 
Повідомлень: 72
З нами з: 11.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:55

  flyman написав:якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
якщо інфляція в США буде 7%, а в Україні 10%, то 29.

А що, інфляція повинна впливати на курс ? Тут же пишуть, що то фігня - у нас же ж ОВДП і кукуруза :lol:
alex10
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10067
З нами з: 05.10.10
Подякував: 2649 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:04

  Tegularius написав:Чую будет еще один шанс выгодно купить гривну за доллар. Быть может повыгоднее, чем 2 недели назад :)


Так вот ждемс, с нетерпением (:
Главное только чтобы не война…
Востаннє редагувалось Amat в П'ят 11 лют, 2022 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Amat
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 21.12.11
Подякував: 92 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 9168916991709171>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, kluychkooleg і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2997, 2998, 2999
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29980 20074642
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 03:01
Alex2007
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7957 19380691
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 19:17
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6170289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2753)
11.02.2022 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.