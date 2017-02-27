Хто за рулем, ось вам послухати Ф. 10-15 коп до продажу додали. 27,80/28,00-05 перестрахувались поки з'явиться розуміння, що вчорашні новини за наслідками такі ж як і в попередні дні. Цей новинний фон тепер із нами надовго. Потрібно привикати. Хто там каже, що наш валютний ринок волатильний? Гляньте, що в парі євро/долар відбувається. Хорошого всім дня!
Amat написав:Так вот ждемс, с нетерпением (: Главное только чтобы не война…
То есть вы хотите, что бы для ваших узких интересов (слить доллар) покошмарило экономику страны. Но главное, что бы не до критической отметки (так как смысла в той гривне не будут)? Что тут можно сказать - ГНИДА
Востаннє редагувалось laviva в П'ят 11 лют, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:якщо інфляція в США буде 4% цього року, а в Україні 12%, то так курс ближче до 34
когда это курс так быстро реагировал на инфляцию? Деньги должны успеть осесть в нужных карманах.
при Азирове/Яныке ежегодно инфляция была в районе 9-11%, а курс стоял 8,20/30
обменки в вечера подняли продажу (уже нет 27,89/90)
опт 27,90/28,05
это значит, что по 27,90 выгребают всё под ноль, т.е. сдавшие па 28,80/90 продолжают откупаться не дожидаясь 27,50
89/90 на продажу был в банках (Кредо и ТАС), а в Харькове Мани24 вчера уже с утра покупала по 90 и продавала по 28.00. Чем меня наличка и смутила, не падала с Межбанком, как должна была вроде. И как-то вчера часов до 15 на МБ мечтали, чтобы появился НБУ и остановил падение. Неоднозначно все. Но нагнетание новостей вокруг войны напрягает. Пуйло в своем репертуаре, готовит нападение (или имитируте его) сразу после Олимпиады.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 11 лют, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.